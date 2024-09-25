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心機橘貓「當眾親親抱抱」可愛賄賂　冷面評審被攻陷暖笑：冠軍啦

心機橘貓「當眾親親抱抱」可愛賄賂　冷面評審被攻陷暖笑：得冠軍。（圖／翻攝自TikTok／newvisioncatclub）

▲評審被可愛橘貓賄賂成功。（圖／翻攝自TikTok／newvisioncatclub）

記者李振慧／綜合報導

美國貓咪組織New Vision Cat Club近來在佛州舉辦品種貓選美比賽時，一隻異國短毛橘貓為了獲得好名次，竟然在所有觀眾面前公然賄賂評審，親親又抱抱的可愛模樣讓一向鐵面無私的評審也被融化，影片在網路上瘋傳。

貓組織New Vision Cat Club每年固定在佛州坦帕市舉辦品種貓選美比賽，他們近來在官方社群網站中分享貓咪賄賂評審的可愛影片，獲得2百多萬點閱。

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@newvisioncatclub ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ????????????. ???????????????????????? ???????????????????? ???????? ????????????????. Judge Larry Adkinson. #cfacatshow #exoticshorthair #exoticshorthaircat #catlove #meow ♬ original sound - NewVisionCatClub

影片中可看到，男評審賴瑞(Larry Adkinson)正在評選異國短毛貓項目，當他向現場觀眾講解貓咪的毛色與質地時，參賽橘貓突然靠在賴瑞身上拼命撒嬌，又親又抱的模樣讓現場觀眾忍不住發出笑聲與羨慕聲。

原本鐵面無私進行評選的賴瑞，最後也被橘貓的親親攻勢打敗，對觀眾表示，「經過那一吻後，我也沒什麼好說的了，這隻貓貓是第一名」。影片獲得網友留言，「這隻貓成功用抱抱賄賂評審」、「再怎麼鐵石心腸的人都無法拒絕牠」、「這隻貓貓太可愛了」、「如果我是評審，我也會把獎頒給牠」。

關鍵字： 貓展評審橘貓賄賂New Vision Cat Club佛州北美要聞

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