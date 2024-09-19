男露營「帳篷突然出現小貓」　被可愛踏踏收編意外成新手貓奴

▲男子露營時，意外獲得小貓。（圖／翻攝自TikTok／gurtyvideos）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子獨自在野外露營時，帳篷內突然出現一隻親人小貓，小貓一看到他立刻黏在他身上，不斷用頭磨蹭他、前掌踏踏，還發出咕嚕咕嚕聲，讓以前只養過狗的他嚇了一大跳，最後意外成為貓奴，可愛影片爆紅。

男子尼克(Nick Guertin)在網路上分享，他獨自在戶外露營時，早上起來後離開帳篷一段時間洗漱，沒想到返回時發現帳篷內突然多了一隻可愛小花貓，小貓看到他後立即主動靠近，親暱互動就好像認識他一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可看到，小貓依偎在尼克身上，發現鏡頭後好奇湊上前查看，玩耍一陣後突然鑽到他脖子旁，用前掌不斷在他身上踏踏，還出咕嚕咕嚕的聲音，接下來幾天貓咪也一直陪伴在他身旁，完全沒有要離開的意思。

影片獲得550多萬點閱，可愛畫面讓網友表示，「貓咪分配系統找到了你」、「恭喜你獲得貓咪」、「我想是牠收編了你」、「快把這個孩子帶回家」。尼克表示，他原本擔心小貓可能有人飼養，後來向當地民眾打聽小貓似乎是一隻流浪貓，讓愛狗的他立刻決定收養，意外成為新手貓奴。