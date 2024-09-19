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男海邊拍到鱷魚vs鯊魚群　網目睹「海陸大戰」嚇：再也不敢下水

男海邊拍到鱷魚vs鯊魚群　網目睹「海陸大戰」嚇：再也不敢下水。（圖／翻攝自TikTok／vincentbatesfishing）

▲男子拍到鱷魚對戰鯊魚畫面。（圖／翻攝自TikTok／vincentbatesfishing）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子在海邊意外目睹驚人的海陸生物大戰，一隻鱷魚為了尋找獵物來到海中，沒想到遭到一群也在狩獵的鯊魚包圍，鯊魚雖然試圖用尾巴嚇退鱷魚，然而鱷魚卻完全無動於衷，影片曝光後在網路上爆紅。

當地漁民文森(Vincent Bates)近來在昆士蘭州海邊，意外拍到驚人影片。影片中可看到，一隻鱷魚在海岸旁埋伏等待獵物時，身旁突然出現多條鯊魚，一同等待爭奪獵物。

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@vincentbatesfishing Crocodile and Skarks battle for territory #fyp #foryou #fypシ #fypシ #saltwatercrocodile #northernaustralia #australia #wildanimals #petsharks ♬ original sound - Vincentbatesfishing

其中一條鯊魚後來大膽靠近鱷魚，雙方面對面對峙，鯊魚大力甩動尾巴，希望把能鱷魚嚇退，然而鱷魚卻沒有任何反應，後來多條鯊魚一起靠近，多條鯊魚將鱷魚包圍，最後仍無法把鱷魚嚇跑，鯊魚只好撤退。

影片曝光後獲得120多萬點閱，吸引許多網友留言，「好可怕的對決」、「海中居然有鯊魚也有鱷魚，我決定再也不下水了」、「傳說中的澳洲日常」、「我第一次看到鱷魚在海裡」。

海洋生物學家表示，會發生影片中的現象可能與人類過度捕撈有關，由於大型船隻常在更深的水域中捕魚，導致鯊魚只能在淺灘區找食物，而鱷魚本來就常在靠近水邊的地區獵食，建議民眾前往有鱷魚棲息的地區時，最好與水岸保持至少5公尺以上的距離比較安全。

關鍵字： 鯊魚鱷魚海陸澳洲昆士蘭Vincent Bates紐澳要聞

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