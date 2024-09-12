院子傳怪聲！橘貓突然衝出家門　帶回「同花色小貓」求主人收養

▲橘貓帶飢餓小貓回家收養。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子聽到院子傳出疑似是小貓的叫聲，沒想到家中飼養的橘貓安德烈(Andrei)立刻衝出去，結果撿回了一隻和牠同樣花色的飢餓小貓，家中因此意外多了新家人。

男網友在國外論壇Reddit上發文表示，家中橘貓安德烈聽到喵喵叫聲後，衝到院子去找到小貓，所以他也跟著出去查看，沒想到2貓才相處3天，就變成了密不可分的家人。

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照片中可看到，2隻同樣花色的橘貓依偎在一起睡覺，安德烈緊緊把小貓攬入懷中，畫面看起來十分溫馨。貼文獲得網友大讚，「你正在建立一個充滿愛的家庭」、「超棒的照片」、「貓咪表示，這隻貓現在是我的孩子了」、「太棒了，牠收容了一個新朋友」。

男網友後來表示，事發當時他戴著耳機正在看影片，坐在他身上的安德烈突然豎起耳朵、並且跑出去，他跟出去後看到一隻需要幫助的小貓，原本還有點擔心小貓會有攻擊性，但給了小貓食物和洗澡後，決定收養。