消防員火場發現寵物犬趴殘疾女主人身上　「肉身盾牌」保護救命

▲寵物犬用身體保護主人。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州羅斯維爾市(Roseville)一戶民宅傳出火災，因為中風行動不便的女屋主當下無法及時逃脫，沒想到消防人員趕到把火勢控制住時，發現8歲寵物犬瑪雅(Maya)竟然趴在女主人身上，用自己的身體保護女主人。

男子霍夫曼(David Hoffman)表示，他與妻子梅莉莎(Melissa)位於柑橘高地區(Citrus Heights)的家上月15日突然發生火災，「我試著把妻子救出來，但是沒有辦法，幸好訓練有素的消防人員及時把她救出來，如果再晚1分鐘，她可能無法活著」。

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消防人員抵達後，在燃燒的臥室中救出梅莉莎與寵物犬瑪雅，「狗狗被發現時已經陷入昏迷，由於牠一直趴在女主人身上，避免女子胸部和身體等重要部位被嚴重燒傷，才有機會保住性命」。霍夫曼表示，「瑪雅一直都在妻子身邊，當火災發生時，牠也沒有離開我妻子」。

梅莉莎與瑪雅都受到嚴重燒燙傷被緊急送醫，全身60%面積燒燙傷的梅莉莎接受過許多手術後，目前仍在當地醫院UC Davis Burn Center接受後續治療，瑪雅則是在羅斯維爾的獸醫專科醫院接受治療。

獸醫們被瑪雅捨身救主人的行為感動，決定以無償方式為瑪雅進行治療。獸醫透露，瑪雅除了身體被燒傷，舌頭和嘴巴也有燒傷，懷疑是因為大火逼近時，狗狗不斷用舌頭舔主人所造成。

霍夫曼表示，瑪雅是一隻忠誠的好狗狗，從很小的時候就開始飼養，「一般的狗看到大火都會跑，牠們會逃出房子，這顯示出瑪雅是一隻多好的狗」，雖然家中寵物貓沒有幸運獲救，獸醫預估瑪雅的燒傷預計再1個月左右就會痊癒，目前已經回到家中休養。霍夫曼親友則在網站上幫忙設置募款活動，懇請大家幫忙。