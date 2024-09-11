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「主人回來了」黃金獵犬妹妹溫柔喚醒失聰狗兄弟　感人畫面爆紅

「主人回來了」黃金獵犬妹妹溫柔喚醒失聰狗兄弟　感人畫面爆紅。（圖／翻攝自TikTok／leviandmaisy）

▲狗狗溫柔喚醒失聰兄弟。（圖／翻攝自TikTok／leviandmaisy）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州2隻狗狗間的手足之情在網路上感動上萬網友，3歲的澳洲牧羊犬Levi先天失聰，當牠在沙發上睡著時，2歲黃金獵犬Maisy發現主人回家，貼心跑去通知聽不到的Levi，一起開心迎接主人，可愛畫面爆紅。

影片中可看到，2歲黃金獵犬Maisy發現外出旅遊的主人們終於回家，立即開心上前迎接，然而過了一會，牠注意到失聰的Levi仍躺在沙發上休息，完全沒有發現主人回家，所以貼心的牠立即跳躍到沙發上，用鼻子輕輕喚醒Levi，通知這個好消息。

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Levi見到Maisy後，察覺到主人已經回家也立刻起身，搖著尾巴跟在Maisy身後一起去迎接主人，只見2隻狗狗開心享受著主人的撫摸，溫暖畫面獲得1千6百多萬點閱，網友大讚，「這是我看過最可愛的畫面，牠們很幸運擁有彼此」、「狗狗很溫柔地幫忙叫醒手足」。

女主人表示，所養的2隻狗感情一直很好，然而隨著時間過去，她注意到身為妹妹的Maisy愈來愈會關心Levi的情況，就像是對方的狗媽媽一樣，深厚的手足情也讓她十分感動。

關鍵字： 狗狗手足寵物失聰黃金獵犬澳洲牧羊犬北卡羅來納州北美要聞

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