神偷貓叼刮刮樂彩券給女主人　「發現中獎」網羨慕：養到招財貓

▲小貓帶回的彩券竟然中獎。（圖／翻攝自TikTok／meganchristiann）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子意外養到一隻神偷小貓，小貓時常會從鄰居家帶回各種小物給她，讓她好氣又好笑，沒想到近來貓咪又從外面帶回一張已經刮開的彩券，仔細一看該彩券竟然中獎，影片曝光後爆紅。

女子梅根(Megan)因為所養的寵物貓Monkey有偷竊習慣，所以時常在網路上分享相關影片，其中可看到，Monkey曾叼著一包香菸、衛生棉、咖啡沖泡包和零食等各種物品，沒想到近來突然帶回一張中獎彩券。

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影片中可看到，Monkey回家時，像往常一樣口中叼著東西，梅根看到後好奇詢問，「Monkey你跑去哪了？帶了什麼東西」，仔細一看是一張已經刮開的彩券，而且還刮中10英鎊獎金（約台幣422元），讓她非常傻眼。

影片獲得910多萬點閱，雖然梅根對Monkey的偷竊行為生氣，網友卻紛紛留言稱讚貓咪，「牠是會幫忙付房租的好孩子」、「牠還幫忙賺錢養家，很棒啊」、「我也想要一隻這樣的貓」、「恭喜你養到招財貓」。