女驚嚇家中白貓像人類一樣站立　發現被拍「詭異變身」畫面曝

▲小貓發現主人，趕緊變回貓咪模樣。（圖／翻攝自TikTok／talia.skr）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子拍到，家中寵物貓突然像人類一樣用後腳站立，高高站在床上的模樣好像失了魂，奇異狀態把她嚇了一大跳，然而小貓發現她在看後，似乎察覺不妙，默默變回貓的姿態，詭異影片在網路上爆紅。

女子塔莉亞(Talia)在TikTok上分享影片，她躺在床上休息時，發現白貓彷彿中邪一樣，突然像人類一樣用後腳站起，讓她忍不住驚呼，「各位，我一瞬間發現我的貓其實是人類，我覺得我不應該看牠」。

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影片中可看到，小貓只用後腳直挺挺站立在床上，眼光卻一直望向遠方，好像在專心看著什麼東西，一會回神後，才尷尬地慢慢坐下，最後恢復到貓咪的樣子。

影片曝光後獲得450多萬點閱，網友留言，「我們也…什麼都沒有看到」、「這是我看過貓咪站得最高的樣子」、「慢慢變身回貓咪」、「哈哈，牠慢慢往下降，太好笑了」。也有網友表示，他第一次看到家中貓咪站起來時，也嚇了一大跳。