女不顧反對硬帶貴賓犬回家　拍到「老爸驚人變化」傻：愛狗勝過我

▲原本不愛狗的父親，反應變超多。（圖／翻攝自TikTok／daisity）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，父親原本完全不喜歡狗，然而她不顧家人反對仍養了玩具貴賓犬托菲(Toffy)，沒想到養了一段時間後，父親對待狗的態度竟然出現了驚人變化，影片在網路上爆紅。

女主人在網路上分享父親被寵物犬收服的畫面，獲得370多萬點閱。她表示，幾個月前她養了約4個月大的玩具貴賓犬托菲，父親原本非常反對，結果現在卻是家中最寵愛狗的人。

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影片中可看到，父親從外面回來時，托菲早已察覺到門外動靜，一直守候在門前等待父親，而父親發現牠後也露出超開心笑容，立即拿出特別準備好的點心要給托菲，溫馨畫面讓原PO忍不住吐槽，「老爸現在愛狗比愛我還多」。

影片獲得網友大讚，「我爸爸原本也完全不喜歡寵物」、「我不愛寵物的爸爸，現在比起我，他會選擇狗」、「狗狗回頭看你的表情好像在說，『你還不趕快過來開門』」、「這支影片真是太可愛了，看了讓我心情好好」。