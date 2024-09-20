野外露營失蹤！小貓2個月「行走1千多公里」　奇蹟回到主人家

▲小貓長途跋涉奇蹟回家。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一對夫婦帶著寵物貓Rayne Beau一同在黃石國家公園露營旅行時，小貓因為受到驚嚇，突然衝進樹叢中從此失蹤，沒想到2個月後，Rayne Beau竟然行走800多英里（約1,287公里）奇蹟回到家中。

家住在加州薩利納斯市(Salinas)的男子安吉亞諾(Benny Anguiano)與妻子蘇珊娜(Susanne Anguiano)，6月初帶著愛貓Rayne Beau一起到黃石公園露營時，小貓意外失蹤，夫妻倆雖然連日在森林中四處尋找貓，卻沒有任何發現。

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蘇珊娜表示，隨著旅程結束，他們只能無奈離開營地、回到家中，「我們不得不離開牠，那是很難受的一天，因為我覺得自己好像拋棄了牠」，沒想到60天後，他們突然收到寵物公司Pet Watch的通知，發現Rayne Beau被安置在距離他們家約200英里（約321公里）的動物收容中心。

這對夫妻前往收容中心得知，薩利納斯市當地一名婦女發現Rayne Beau獨自走在街上，覺得牠應該是某人所養的寵物，所以幫忙送到動物收容中心，工作人員掃瞄晶片後順利聯繫到主人。

蘇珊娜心疼表示，小貓的狀態沒有很好，「牠看起來真的很疲憊，感覺牠應該已經沒有力氣繼續走下去，幸好遇到那位好心的女士，她真是一位天使」，雖然無法得知Rayne Beau是怎麼從800英里遠外的黃石公園回到薩利納斯市，她和丈夫都很開心愛貓能夠回到身邊。