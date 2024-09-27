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眼前這熊貓怪怪的…近看竟是狗狗假扮的　陸動物園：是「熊貓犬」

眼前的熊貓怪怪的…近看竟是狗狗假扮　陸動物園：是「熊貓犬」

▲眼前的熊貓怪怪的，近看竟是狗狗假扮。（圖／翻攝自X，下同）

圖文／CTWANT

大陸廣東的汕尾寵物樂園近日被民眾發現，園內的「熊貓」外型越看越詭異，仔細看後揪出眼前的竟是染色的鬆獅犬，值得注意的是一旁還放個牌子，介紹眼前的動物是「熊貓犬」。對此，園方則回應「我們就是主打珍奇異獸的寵物樂園」，由鬆獅犬染色的熊貓狗正是主打特色。

據《香港01》報導，有遊客前往該間寵物樂園，但卻突然發現眼前的動物外型有點詭異，既不像熊貓，外表也跟狗有些許不同，一看旁邊的告示牌，寫著其正是「熊貓犬」，是一種看起來像熊貓的彩繪寵物狗，「不吃竹子只吃狗糧」。

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眼前的熊貓怪怪的…近看竟是狗狗假扮　陸動物園：是「熊貓犬」

照片一出，便引起熱議，動物園負責人則回應，目前這2隻「熊貓犬」已成為園內明星，並指「我們就是主打珍奇異獸的寵物樂園」，「熊貓犬」正是主打之一，認為沒有不妥。

對於該說法，有網友認為彩繪狗狗可能涉嫌虐待，表示「把園長和相關工作人員染色成熊貓人放進去展覽」、「希望寵物樂園可以多用心照顧動物，不能讓它們成為奇觀的犧牲品」、「不覺得有什麼特色，只覺得它好可憐，失去自由的同時又失去自我。染色的化學作用一定會給他的皮膚帶來很大傷害」。園方則解釋，染料都是對動物無害的染料，不會對動物造成任何傷害。

眼前的熊貓怪怪的…近看竟是狗狗假扮　陸動物園：是「熊貓犬」

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【內地廣東省汕尾寵物樂園一間動物園...

高登討論區 HKGolden 發佈於 2024年9月24日 星期二

關鍵字： 周刊王熊貓廣東汕尾寵物樂園熊貓犬

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