小食蟻獸爸爸「妻兒扛背上」逛街爬岩石　網友讚「好男人」

記者李依融／綜合報導

大陸上海動物園的食蟻獸爸爸最近有了「愛家好男人」的稱號，只見牠揹著妻子和孩子，又是在欄舍內散步又是爬石頭，顧家形象讓人融化。

上海動物園發布的影片中，食蟻獸媽媽背著孩子，緊緊跟在老公身邊，見老公一停下來，牠立刻抓住尾巴往上爬，而食蟻獸爸爸對於突如其來的重量加成，似乎不以為意，反而還用手推了推老婆的屁股，幫助母子倆爬到自己背上。

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▲食蟻獸爸爸寵妻愛子，把全家都扛在背上。（圖／翻攝自微博＠上海野生動物園）



食蟻獸爸爸確認妻小都在背上坐穩了，便發動「爸爸號列車」，載著全家人繞場，甚至還能爬上石頭，偶爾當起妻兒的「墊腳石」也不介意，一家人的好感情在網路上成為佳話。

影片中的食蟻獸家族屬於「小食蟻獸」，主食是螞蟻、白蟻和蜜蜂，食蟻獸每胎會誕下一隻寶寶，而寶寶會騎在媽媽背上一段時間，才會漸漸獨立生活。台北市立動物園內也有小食蟻獸，最著名的事蹟是，食蟻獸媽媽「小紅」2020年曾脫逃，當時背上還背著僅6個月大的兒子「紅豆」，後來園方先找回紅豆，而小紅則是隔了3個月才在深坑山區被登山客發現，由動物園帶回檢查無恙。

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