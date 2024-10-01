神奇！北市動物園大鳳蝶羽化「雌雄同體」　1原因遊客看不到

▲羽化「雌雄同體」左雌右雄的大鳳蝶，左雌的部分也有鑲嵌雄蝶的特徵。（翻攝自Taipei Zoo 臺北市立動物園臉書）

圖文／鏡週刊

太神奇了！台北市立動物園照養的大鳳蝶族群昨（9月30日）羽化出一隻「雌雄同體」的大鳳蝶，牠背面為「左雌右雄」，但腹面卻是雌蝶的表徵，讓照養團隊嘖嘖稱奇。

臉書粉專「Taipei Zoo 臺北市立動物園 」昨日發文分享表示，園方照養的大鳳蝶族群，羽化出一隻「雌雄同體」的大鳳蝶，同時牠是昆蟲館紀錄以來的第三隻「雌雄同體」大鳳蝶。

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▲左雌右雄的大鳳蝶腹側較類似雌蝶的表徵。（翻攝自Taipei Zoo 臺北市立動物園臉書）

園方表示，這隻「左雌右雄」的大鳳蝶最為特別的是，牠背面為左雌右雄，但腹面卻是雌蝶的表徵，讓照養團隊嘖嘖稱奇，但可惜的是，雌雄同體的蝴蝶較為脆弱，無法在蝴蝶網室與大家見面。

▲一般的大鳳蝶外觀，左邊為雌蝶右邊為雄蝶。（翻攝自Taipei Zoo 臺北市立動物園臉書）

保育員表示，大鳳蝶在台灣分布很廣，大家不妨多多觀察身邊的蝴蝶，搞不好能發現與眾不同的蝴蝶。



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