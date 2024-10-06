笑笑羊暴雨淡定吃草　爸大呼「毛濕掉啦」認命花1小時吹乾

記者賈沐蓉／採訪報導

突如其來的大雷雨，不畏風雨的笑笑羊土星依舊在草地上享受著美味的青草，直到飼主德爺在一旁無奈的大呼「下雨啦~」、「毛要濕掉啦~」，土星才乖乖回家避雨。

影片中戶外正下著傾盆大雨，笑笑羊土星仍在戶外優哉的吃草，而已經變得溼答答的毛讓把拔哭笑不得，但聰明的牠聽到把拔叫喚就會立刻跑回家。土星下大雨時最愛往外跑，日前全台豪雨也讓牠每天都把自己玩成「落湯羊」。

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▲土星正在享用葉片大餐（圖／網友Pᴇᴛ Uɴɪᴏɴ德叔寵物聯合國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過德爺非常疼愛自己的羊寶貝，他在接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，土星想出去淋雨的話，情況安全就不會阻攔，「我再認命花一小時左右吹乾就好」。他坦言，在照顧羊的過程中保持白毛的潔淨是最困難的部份，如果弄髒了沒有趕快清理，土星就會直接從「笑笑羊」變成「髒髒羊」，唯一的解決辦法就是剪毛重長。

▲ 正在洗香香的土星（圖／Pᴇᴛ Uɴɪᴏɴ德叔寵物聯合國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

德爺也提到，羊無法學會定點上廁所，而土星的尿量非常驚人，尿一次可以花費一分鐘以上，如果帶出門自然免不了在車上大小便。雖然在飼養途中需要遇面對許多挑戰，不過德爺表示既然他要養，那當然就必須接受。

▲德爺把拔帶著土星搭車出門（圖／ Pᴇᴛ Uɴɪᴏɴ德叔寵物聯合國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

土星的品種是瓦萊黑鼻羊(Valais Blacknose sheep)，許多人都認為這種羊就是笑笑羊的原型，但後來德爺查詢相關資料發現，笑笑羊比較接近「薩福克羊(Suffolk)」，兩者最大的差異在於瓦萊黑鼻羊頭上有白毛，而薩福克羊沒有。目前土星已經來到德爺家4個月，也跟家裡其他動物相處融洽，不但會一起外出活動，土星甚至會直接睡在狗群中間。

▲ 土星與獒犬Diesel一起活動的畫面（圖／德叔寵物聯合國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

瓦萊黑鼻羊是原產於原產自瑞士瓦萊州的一種家養綿羊品種，不論公母都有角，牠們的面部、耳朵、雙膝和四肢為黑色，毛皮為白色，呈蓬鬆狀。這種羊對高山地帶的嚴寒氣候有很強的適應能力，能夠在陡峭的石坡覓食。雖然土星很可愛，但飼養上需要花費格外多的時間、金錢與心力，若欲飼養務必做足功課、確認自身狀況，切勿輕易帶回家喔。