英勇汪火災「趴胸護主」燒傷　獸醫感動：昏迷前一直想舔醒主人

記者賈沐蓉／綜合報導

美國加州羅斯維爾市一處民宅日前發生火警，當消防員衝進火場時，發現狗狗瑪雅(Maya)正趴在中風女主人胸口擋住火勢，這也救了主人的性命，最後一人一狗都順利救出。在接受治療時，獸醫表示願意免費幫助這位勇敢的狗英雄。

綜合外媒報導，火災剛發生時，這家的男主人大衛.霍夫曼(David Hoffman)試圖拯救妻子，但火焰從房子前面蔓延到妻子所在的臥室，自己無法接近。當消防員進入現場，就發現倒在地上的女主人與昏迷在胸口上的瑪雅，此時瑪雅已經失去呼吸心跳，幸好在消防員的CPR搶救下順利恢復意識。

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▲火災後屋內狀況。（圖／翻攝自gofundme／Angela Hoffman）

女主人被送到加州大學戴維斯分校燒傷中心(UC Davis Burn Center)接受治療，醫生發現，瑪雅替主人擋住了胸口的燒傷，也因此救主人一命。瑪雅則被送到羅斯維爾專科獸醫院(Veterinary Specialty Hospital)，牠的嘴巴與舌頭也都燒傷，顯示在昏迷前牠一直在舔女主人的臉，嘗試叫醒對方，獸醫表示，瑪雅剛到醫院時顯得非常緊張，所幸再過一個月就能完全康復，並已回到主人身邊。

獸醫院表示不會向飼主收取任何醫療費用，因為想一起幫助這隻英雄狗狗，也不想替這個已經失去一切的家庭增加負擔。後來瑪雅一家再次與消防員、獸醫重聚，瑪雅也高興地打招呼，並享受每個人的摸摸服務。

▲正在痊癒的瑪雅。（圖／翻攝自gofundme／Angela Hoffman）