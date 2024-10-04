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搜救犬演練救溺水者　一看是熟人竟「咬救生圈」扭頭游走

搜救犬演練救溺水者　一看是熟人竟「咬救生圈」扭頭游走

▲ 消防搜救犬正在模擬演練救援溺水者，豈料當狗狗遊近看到是消防人員的熟人後，竟扭頭游走。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

近日有部影片在網路上瘋傳，一隻消防搜救犬正在模擬演練救援溺水者，豈料當狗狗游近看到對方是消防人員後，竟扭頭游走，留下人員在原地繼續演戲，畫面一出，便引起熱議，網友紛紛模擬狗狗的心情，笑稱「狗：這個禮拜他第三次了，煩死了！」、「狗：這個不用救」。

在影片中可看到，消防人員穿上救生衣及防護裝備，正在泳池內模擬溺水，手不停揮舞，周圍都是浪花，這時也穿上救生衣的狗狗趕緊游上前，豈料就快抵達對方面前時，竟扭頭游走，還把救生圈順便咬走，沒有留任何生路，隨後狗狗就毫不留情的繼續往前游，完全沒回頭，留下人員在原地繼續演戲。

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搜救犬演練救溺水者　一看是熟人竟「咬救生圈」扭頭游走

▲ 消防搜救犬正在模擬演練救援溺水者，豈料當狗狗遊近看到是消防人員的熟人後，竟扭頭游走。（圖／翻攝畫面）

影片一出，便引起熱議，網友紛紛模擬狗狗的心情，笑稱「狗：這個禮拜他第三次了，煩死了！」、「狗：這個不用救」、「裝什麼，明明比我游得好多了。」、「怎麼又是他？到底要落水幾次？」、「 兩個有私怨了吧」、「完全沒有一絲猶豫，不用浪費公共資源」、「救人救人，欸怎麼是你，你昨天飯裡忘記給我放雞腿，走了走了。」

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