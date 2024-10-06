石虎咬胖老鼠悠哉逛茂谷柑園　果農改「友善農作」驚喜不斷

記者賈沐蓉／綜合報導

每年10月5日是「石虎日」，林業及自然保育署臺中分署近日在台中東勢山區的茂谷柑果園發現石虎的身影，從紅外線自動相機能看到石虎叼著肥鼠大步向前走，看來將飽餐一頓，除石虎之外，附近也曾經發現其他野生動物。

▲石虎夜間在果園出沒。（圖／農業部林業及自然保育署提供）

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從紅外線自動相機能看到，石虎大搖大擺的叼著老鼠從攝影機前路過，看來非常適應這裡的環境。架設在果園其他地方的攝影機還有拍到竹雞、鼬獾、赤腹松鼠等野生動物，甚至還能看到白鼻心爬上果樹的身影。該果園今年剛取得「友善石虎農作－安全用藥標章」認證，不使用除草劑及傷害野生動物的資材，因此生態才這麼豐富。

▲竹雞白天也會在果園裡活動。（圖／農業部林業及自然保育署提供）

該果園的果農劉其忠10年前也經常使用除草劑與肥料，後來發現土壤變得貧脊，才開始以草生方式培育果樹，也意外讓生態豐富起來，取得石虎標章後，主管機關6月來探訪並架設攝影機，沒想到這麼快就錄到石虎出沒的紀錄。果農也在臉書粉專發文「歡迎石虎來訪，肉食性的石虎可以獵補偷吃茂谷柑的田鼠，是最好的生物防治。」

▲石虎叼著牠的老鼠大餐準備享用。（圖／農業部林業及自然保育署提供）

石虎在台灣屬於一級「瀕臨絕種保育類動物」，禁止私自飼養捕捉買賣，否則恐違反野生動物保育法。目前牠們的主要族群分布在苗栗、台中及南投。根據苗栗縣政府全球資訊網上的資訊，如果在野外發現石虎有異狀，可以立即通報苗栗縣政府1999專線，並先協助石虎遠離危險，之後將牠小心地置於紙箱內，移置安全區域後等待相關人員前來進行後續處理。

▲野生石虎寶寶在果園被發現，被送往野生動物急救站安置。（圖／農業部林業及自然保育署提供）