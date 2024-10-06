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打掃到一半「貓窩自己亂跑」　棄養喵想當烏龜志工「寫紙條」成全

@catcaresociety Theodore is still adjusting but, we love him #catsoftiktok #catcaresociety #animalrescue #colorado #felinerescue #felinerescue #adoptdontshop #dontbesuspicious #theodore ♬ Don't be suspicious - io non so

記者李依融／綜合報導

膽小貓貓西奧多(Theodore)被送到收容所後就非常害羞，隔天一早志工在清潔場地時發現一個「移動貓窩」，原來是西奧多把自己藏在裡頭探索環境，這才讓牠感到安全，於是志工在貓窩上貼了字條「別坐我或踩我，我現在是西奧多的龜殼」。

西奧多被前飼主送進美國科羅拉多州收容所Cat Care Society，原因是牠在家亂尿尿，而在棄養文件上寫著「牠害怕離開任何讓他感到舒適的地方」。Cat Care Society是一個讓貓咪自由活動的收容所，獸醫檢查完後就將西奧多放到貓咪們的活動區域，然而面對這麼多新事物西奧多不知所措，很快就躲到一個貓窩裡頭。

烏龜躲貓貓。（圖／翻攝自Cat Care Society）

▲西奧多躲在貓窩底下。（圖／翻攝自Cat Care Society）

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志工蜜雪兒(Michelle)第二天一早做清潔工作時，發現有張黃色的貓窩在地板上移動，原來是西奧多把這個窩當作「龜殼」，讓自己藏在裡頭，同時也探索新環境。工作人員擔心其他人可能不會意識到西奧多躲在裡面，於是在貓窩上貼了紙條「請不要坐或站在我身上，我叫做西奧多，我現在是一隻烏龜，躲在這個下面。」

烏龜躲貓貓。（圖／翻攝自Cat Care Society）

▲西奧多面對新環境很害羞。（圖／翻攝自Cat Care Society）

西奧多在收容所待了幾天，仍在適應新環境，志工表示西奧多未來的新家需要有愛心和耐心陪伴牠適應，「最好是沒有小孩的家庭，這是我們認為牠在前一個家庭會緊張的原因。」志工也說，前主人提到西奧多是一隻愛講話、友好、親人的貓咪，但是對陌生人很害羞。

志工們會陪伴著西奧多，直到牠找到永遠愛牠的新家。

烏龜躲貓貓。（圖／翻攝自Cat Care Society）

▲西奧多適應幾天後勇敢很多了！（圖／翻攝自Cat Care Society）

關鍵字： 貓咪貓棄養膽小貓喵星人

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