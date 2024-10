搭觀光巴士差點變獵物　豹子「近距離盯遊客」想爬進車內畫面曝

▲豹子爬上觀光巴士。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度一輛觀光巴士行駛在國家公園內時遇到驚險事件,一隻豹子發現遊客後突然跳到巴士上,試圖從窗戶爬進裡面,還一直緊盯著車內的人,意外接觸嚇壞車上乘客。

事件發生在位於邦加羅爾市(Bengaluru)附近的國家公園Bannerghatta National Park,一輛載滿遊客的觀光巴士在園區內行駛時,一隻豹子突然靠近,試圖跳上車。

