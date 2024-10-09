台南青山漁港小虎鯨攔淺...搶救3天仍不治　3隻已順利野放

▲成功大學海洋生物及鯨豚研究中心人員雖全力搶救受傷小虎鯨，但小虎鯨於9日清晨傷重不治。（圖／翻攝自成大海洋生物暨鯨豚研究中心，下同）

記者林東良／台南報導

台南青山漁港南堤沙灘，6日上午驚傳有4隻小虎鯨集體擱淺！海巡署人員據報派員前往救援，其中3隻順利野放，1隻背部受傷送成功大學海洋生物及鯨豚研究中心治療，經鯨豚研究中心全力照顧治療，疑傷口發炎感染、脫水、肌肉損傷等，於9日清晨5時11分許仍不治死亡，讓照顧牠的志工們感到悲傷不捨。





成大海洋生物暨鯨豚研究中心9日在臉書粉專發布訊息：「難過的消息，小虎鯨在5時多，呼吸急促、暴衝，不幸在清晨5時11分許，停止生命跡象。萬分感謝大家的協助，志工班表將在稍後關閉。」

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網友們獲此消息也引起熱議，網友們：「謝謝老師醫師和志工們，辛苦了」、「小虎鯨也很努力了，你很棒，現在不痛不痛了喲」、「每次救援最不想看到的消息但最終還是看到了，雖然救援失敗還是非感謝王老師醫療團隊和所有志工大家辛苦了」、「謝謝所有的志工，辛苦了，希望小虎鯨去鯨魚星球好好休息！」、「謝謝你們！辛苦大家了」、「辛苦了，祝福小虎鯨，也謝謝各位的付出」、「小虎鯨辛苦了，病痛不再，安心去想去的地方，謝謝守護小虎鯨的人，願生態平安健康」…。網友們對志工們的表現十分讚許肯定，也對小虎鯨之死亡感到悲傷，顯現生態保育、生命教育已深植人心。

據了解，進入救援池第2天，小虎鯨血檢報告顯示，有初期發炎感染、脫水、肌肉損傷，同時緊迫指數高，醫師與志工們並執行擦藥、灌食與打針。第3天有暴衝現象，也開始有開嘴的動作，所以成大海洋生物暨鯨豚研究中心每一班志工們，都十分注意小虎鯨情況，但到9日清晨小虎鯨病況急轉直下，最後失去生命跡象，令成大海洋生物暨鯨豚研究中心全體人員感到遺憾。