男大生虐死三花貓樂樂又領養幼貓「面談無異樣」　小虎斑獲救近況

記者李依融／採訪報導

新竹玄奘大學張姓學生將三花貓「樂樂」勒死，做完筆錄當晚又領養了一隻小虎斑貓，《ETtoday寵物雲》目前得知小虎斑平安，活潑愛玩也睡得香甜，而男大生當時表達領養意願時絲毫看不出異樣。

▲三花貓樂樂頸部被綁襪子，棄置在馬路上。（圖／翻攝自Facebook／我與街貓的距離）



[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹香山區有人發現一隻三花貓被襪子勒頸，棄置於馬路上死亡，新竹市動保所會同警方、屋主、議員朱建銘與動保協會志工，循線找到玄奘大學心理系張姓學生，該生一開始表示是為了為貓咪吃藥才用襪子勒頸控制活動，後來在紫外線燈照射下確認浴室裡的血跡，他才承認施虐。

▲小虎斑安全被救出，目前情況良好。（圖／網友提供）

令人更難以接受的是，張姓學生做完筆錄當晚，又領養了一隻虎斑幼貓。根據《ETtoday寵物雲》記者了解，虎斑貓目前平安，非常活潑好動，小小的身軀在籠子裡自嗨，還會想跟大貓咪互動，玩累了躺在軟軟的毯子上睡到翻白眼十分香甜。

▲張姓學生家訪時無明顯異樣，愛媽也協助改善環境，沒想到卻是領養黑名單。（圖／新竹縣議員朱健銘提供）



小虎斑的愛媽送養前也做足問卷、家訪、當面聊聊，也要求追縱近況和後續施打疫苗的進度，當時張姓學生表達領養意願時，看起來與一般人無異，只是居住環境較髒亂，在愛媽協助下也有所改善，其餘讓人難以判斷有潛在的風險。

玄奘大學也在臉書對此表示，該生觸犯動保法後續會移送地檢署，校方也依規定送獎懲委員會討論懲處，導師與心理師也將協助學生諮商輔導。新竹市動保所呼籲，依動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。