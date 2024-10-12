澳洲袋鼠卡擋土牆縫隙　被迫變「一條」全身困住動不了

▲袋鼠全身卡在擋土牆溝渠縫隙間，無法自行脫困。（圖／翻攝自Wildcare官網）

記者賈沐蓉／綜合報導

澳洲昆比恩一隻袋鼠受困在建築工地的縫隙裡，全身動彈不得，野生動物保護中心(Wildcare Queanbeyan)救援人員協助脫困，發現牠腿部、眼睛都受傷了，立刻送往負鼠森林野生動物保護區(Possumwood Wildlife)進行後續醫療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲志工們正準備將袋鼠從縫隙中救出。（圖／翻攝自Wildcare官網）

野生動物保護中心表示，這隻袋鼠最初被困在工地擋土牆後方的壕溝內，由於牠身上有傷加上空間過於狹小，導致救援難度大幅增加。經過評估後，獸醫先替袋鼠注射鎮定劑，才順利將牠從壕溝裡解救出來，經過初步診斷，發現這隻袋鼠的膝蓋受了重傷，眼睛也因為工地的灰塵而刺痛。

因為袋鼠被救出來時滿身灰，因而被取名為灰灰(Dusty)，做完簡單的急救措施後就送往負鼠森林野生動物保護區。經過獸醫檢查後發現，除了腿與眼睛的傷勢，灰灰還有嚴重的代謝問題，目前牠仍待在保護區進行治療，療程包括清理傷口、打點滴與進行持續復建，完全康復就能回到原來的棲地生活。

▲獲救的灰灰正在持續接受治療，康復後就可以回到野外。（圖／翻攝自Wildcare官網）