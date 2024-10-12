2公尺高山犬游泳消暑　入水後「四肢著地」懷疑狗生笑翻媽

記者賈沐蓉／採訪報導

快3歲的高山犬浩克近日跟爸媽一起去墾丁度假，要玩水時卻發現泳池太淺，入水後四肢著地頭卻還露在水面上，只能用走的完全游不起來，困惑的模樣讓旁觀的馬麻忍不住大笑。

▲高山犬浩克想游泳，衝進泳池卻發現水太淺只能用走的。（圖／網友Joanna Huang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中可以看到浩克站在飯店Vila房間附設的泳池內，先是困惑的東張西望，甚至還不信邪的在池裡「游」了幾步，結果四隻腳穩穩的踏在池底，水位甚至還沒蓋過背部。旁觀的媽媽則一邊憋笑一邊問浩克要不要起來，最後看到牠走到泳池邊緣懷疑狗生，才忍不住爆笑「牠跟本就不用游用走的就好了！」

▲浩克與馬麻的合照，浩克非常喜歡馬麻！（圖／網友Joanna Huang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據浩克馬麻的採訪，其實浩克小時候經常接觸游泳，結果一游就愛上，現在只要看到有水的地方就會想跳下去。當天愛犬其實已經在外面玩水玩很久，幫浩克洗澡吹乾服務後回到房間，牠發現有泳池又想衝下去，卻沒想到池水不夠深，只能在水裡游走，才製造出這個好笑的場面。

▲把拔與浩克一起去寵物展，正在好奇的觀察人群。（圖／網友Joanna Huang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其實浩克從小就是個黏人的巨寶寶，總愛霸占把拔馬麻的大腿，現在120公斤站起來已經有2公尺高，撒嬌時這份「沉重的愛」也讓人難以招架，如果不小心被踩到甚至會瘀青，馬麻的身上就經常被「蓋章」。不過浩克除了大隻外，也是一隻聰明的狗狗，知道怎麼利用身高優勢破解寵物圍欄，經常在家裡表演越獄，逗得爸媽好氣又好笑。

▲浩克：馬麻抱抱！（圖／網友Joanna Huang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）