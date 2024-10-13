圓形魚缸收服3隻貓　奴才邊洗碗邊欣賞肉球：太療癒了

▲奴才洗碗捕獲3缸貓貓。（圖／翻攝自Youtube@猫は液体）



記者李依融／綜合報導

日本Youtuber@猫は液体這天拿出圓形金魚缸，立刻捕獲自家三花貓餡蜜（あんみつ），爾後隨著魚缸數量增加，果然又引誘家中其他貓貓進駐，最後她用魚缸收服了3隻貓，笑說是「貓咪變成液體的絕景」。

@猫は液体家中養了4隻貓，這天奴才要洗碗，於是在流理台上放了一個圓形金魚缸，想收服一隻貓貓陪她，很快地三花貓「餡蜜」就上鉤了，整隻窩進魚缸裡看起來很舒服，奴才從玻璃缸外面看著扁平貓肉球，療癒到趕緊先拍照留念。

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▲三花貓餡蜜（あんみつ）很喜歡魚缸。（圖／翻攝自Youtube@猫は液体）

接著奴才又拿出另一個魚缸，這次收服了橘白貓「甜不辣(てんぷら)」，只見甜不辣把自己收進金魚缸，可愛地曬自己的粉色肉球，奴才笑說「一邊洗碗，腦中也分泌快樂多巴胺」。最後奴才又放了一個金魚缸，喵星人「炸豬排(とんかつ)」也被收服，就這樣3個魚缸都有貓咪進駐，讓奴才欣賞了好久。

▲奴才欣賞甜不辣的粉紅肉球，覺得超療癒。（圖／翻攝自Youtube@猫は液体）

Youtuber@猫は液体經常分享家中5隻貓咪的生活，奴才還會開平板讓貓咪看蟲蟲影片，每天都細心地幫貓咪們梳毛，光是看著貓咪的生活片段也讓粉絲們一起療癒。

網友們看到金魚缸捕貓，也紛紛被萌到，「真的是貓貓的液化過程，怎麼這麼可愛」、「看來我也要去買金魚缸了，可以看一整天」、「沒想到金魚缸其實很符合貓體工學？！」，也有網友笑說，自家的橘貓太胖了「可能進得去出不來，這樣就糟糕啦！」。