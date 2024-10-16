白變絨啄木鳥現身　她得知身分超驚喜「機率1／30000」

▲白變絨啄木鳥正停在餵鳥器上，啄著裡面的食物吃。（圖／翻攝自Facebook@Amanda Refalo）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國康乃狄克州近日出現一隻白變絨啄木鳥(downy woodpecker)，一開始拍下牠身影的網友阿曼達 (Amanda Refalo)還很好奇是什麼鳥類，上網詢問後才知道，竟然事如此稀有的白變啄木鳥。

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▲白變絨啄木鳥眼睛是黑色的，並非是白化症。（圖／翻攝自Facebook@Amanda Refalo）

阿曼達在家門外設置餵鳥器，竟看到有隻白色鳥兒不停啄食，起初她不清楚這隻鳥的品種，於是把照片和影片分享至臉書，經過網友的熱心解答，才知道這是一隻患有白變症的絨啄木鳥，平均出現機率只有大約3萬分之一。白變並非白化，白變是因為動物發育缺陷導致體毛、羽毛或皮膚的部分因為缺乏色素細胞或黑素細胞進而呈現白色，與白化症大的差異在於不會影響眼睛的顏色。

阿曼達後來也分享，這隻啄木鳥接連3天都在附近出沒，網友們看到這隻罕見的鳥兒也相當興奮，後來阿曼達也拍到正常配色的啄木鳥光顧。

ETtoday寵物雲提醒您，雖然這場奇遇聽起來非常美好，但餵食野生動物可能會影響牠們的生存能力，或是造成人與動物的衝突，因此不餵食野生動物並減少干擾，才是對牠們最好的方式。

▲正常版本的絨啄木鳥也出現在當地。（圖／翻攝自Facebook@Amanda Refalo）

白變是因為動物發育缺陷導致體毛、羽毛或皮膚的部分因為缺乏色素細胞或黑素細胞進而呈現白色，與白化症大的差異在於不會影響眼睛的顏色。

▲吃一吃又停下來休息的白變絨啄木鳥。（圖／翻攝自Facebook／Amanda Refalo）