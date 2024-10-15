壯橘貓「咬大羊玩偶踏踏」肚子超ㄉㄨㄞ　媽伸手想拿還被吼

記者李依融／採訪報導

橘白貓「果果」嘴裡咬著跟自己一樣大的大羊玩偶，前腳忙著踏踏傑利鼠娃娃，讓貓奴Phina伸手把羊羊拿走，果果氣得大叫又咬著繼續踏，可愛的模樣讓奴才忍不住趕快錄下來。

▲果果與牠的「後宮佳麗們」。（圖／飼主Phina提供）



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7歲多的果果從小就有踏踏的習慣，一開始很愛踏踏奴才的大腿和棉被，有天開始牠看上了奴才平常抱著睡的大羊娃娃，總是喜歡一邊咬著一邊踏踏，Phina笑說，「牠喜歡就給牠吧，整隻羊都牠的口水味。」除了羊娃娃，牠還喜歡傑利鼠抱枕，整個抱枕也都被踏扁了。

這天Phina躺在床上，果果跳上來進行每天的「踏踏儀式」，但這次果果咬著跟自己差不多大的羊玩偶，腳上踏著傑利鼠，讓Phina突然覺得「我是養了一隻恐龍嗎？」。因為擔心果果嘴巴痠，Phina伸手想把羊玩偶拿走，沒想到果果咬得很緊，隨著手的晃動肚肚也在晃，最後羊被拿走牠還氣得大叫，堅持咬著羊踏踏，這麼大的反應還是第一次。

▲壯碩的果果8.4公斤，連醫生都說「很健壯」。（圖／飼主Phina提供）

影片中也能看到，果果的前腳有剃毛的痕跡，Phina解釋果果前陣子爪子受傷需要動手術，折騰了好一段時間總算恢復健康，也終於能放心踏踏了。

▲果果是隻媽寶貓。（圖／飼主Phina提供）