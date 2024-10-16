貴賓狗吃肉肉噎到「倒地掙扎」　媽PO網警惕：有事會恨死自己

記者李依融／綜合報導

12歲貴賓狗「妹妹」在家吃肉肉，卻突然噎住倒地不斷掙扎，幸好媽媽立刻發現，否則後果不堪設想，媽媽將監視器畫面投稿到ETtoday寵物雲社團《有點毛毛的》，希望可以讓其他飼主們也有警惕。

這天妹妹得到肉肉非常開心，一下子就狼吞虎嚥起來，原本都一如往常沒有異狀，接著牠突然噎住，低著頭呈現奇怪的步伐打轉，然後往一旁倒地四肢不斷掙扎，嚇得媽媽立刻跳起來看看發生什麼事，所幸妹妹很快就脫離險境，媽媽不斷搓揉著妹妹的背，著實嚇壞了。

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▲媽媽第一時間衝上去查看狀況。（圖／有點毛毛的／吳姓飼主投稿）



媽媽將監視器影片分享到《有點毛毛的》，她說「是我的錯，我沒有把肉剪小一點，結果我家狗狗狼吞虎嚥噎到了。」媽媽坦言，第一時間她也沒有反應過來，「幸好沒有事，不然我一定恨死我自己。」希望自身恐怖的經驗能提醒大家不要犯一樣的錯。

網友看到影片也跟著著急，非常感謝飼主PO文警示大家，「幸好平安沒事」、「真的要注意！」、「真的嚇死人了」、「我家是貓咪吃肉噎到，真的會嚇死，之後一定要剝剛好一口的大小才敢給牠吃」。

美國獸醫中心Green dog曾說明寵物哈姆立克法的施作方法，能在第一時間幫助毛孩。若是小型貓狗，可以將毛孩躺著或抱著，雙手放在最後一根肋骨後面，快速有力地向下壓，並將手的力量稍微向前推，直到異物跑出來。

大型貓狗的話則可以將牠們的身體夾在膝蓋中間，雙手放在最後一根肋骨下方並向前向上推，直到異物排出。獸醫提醒，即使施做後寵物看起來恢復了，也建議到獸醫院檢查，除了要確保噎到沒有其他狀況，也確認寵物沒有因為哈姆立克法受傷。