導盲犬工作遇辛酸！　帶視障者搭車遭忽略...幸運有好心司機協助

▲導盲犬正在工作，協助視障朋友通過馬路。（圖／惠光導盲犬學校提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

導盲犬是視障朋友的好幫手，在日常生活中代替他們的雙眼，幫助人類生活得更加便利。不少人也對導盲犬充滿好奇，想知道狗狗們到底怎麼與視障朋友一起行動，要如何帶人搭公車、過馬路？而導盲犬的生活當然少不了各種溫暖與辛酸的故事，恰好10月15日的「國際盲人節」剛過，就讓專業的導盲犬學校來替大家解密吧！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲導盲犬學校的幼犬們，正在快樂的玩玩具。（圖／惠光導盲犬學校提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

惠光導盲犬學校的教育推廣組組長黃婷臻接受《ETtoday寵物雲》的採訪，表示導盲犬不是生下來就會「導盲」，而是需要經過長時間的培訓。當幼犬2個月大時，就會進入寄養家庭熟悉人類的生活環境，同時建立對人的信任，此時的牠們當然難免拆家搗蛋。

黃婷臻笑說，之前聽聞過導盲犬寶寶在寄養家庭亂大便，結果正在運作的掃地機器人就從上方輾過，在家中抹出一條條的「屎痕」，讓寄養把拔馬麻差點崩潰，因此當寶寶學會定點上廁所時，把拔馬麻就是最欣慰的人。等到狗寶寶大約1歲後，就會回到協會訓練，並通過最終的「導盲犬模擬考」就可以開始工作。

▲住在寄養家庭的導盲犬寶寶，身上穿著專用的紅色背心。（圖／惠光導盲犬學校提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

開始上工後，學校會將導盲犬與視障者配對，一起進行「共同訓練」，其中視障者需要有基本的「定向能力」與「心理地圖」，能夠熟記從住家到目的地的路況，知道在哪裡要拐彎或直走，過紅綠燈時也需要依賴視障者的聽力來判斷是否可以通行，而導盲犬的作用就是聽從指令，帶領對方避開路線中的障礙物。

▲正帶領著視障朋友過馬路的導盲犬。（圖／惠光導盲犬學校提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

共同訓練途中如果視障朋友要搭公車，就需要在車站舉著寫有公車編號的牌子，然後等司機停下。黃婷臻組長也分享某次訓練時發生的故事，一隻名叫King的導盲犬與視障朋友簡先生一起上路，但搭公車時卻遇到司機停車後都不說話，讓簡先生無法判斷眼前的車是不是自己要搭的，導致公車一直從眼前開走，組長對此也感到非常難過。幸好後來有位熱情的司機出手幫助，還親自下車引導視障朋友上車，讓他們覺得非常溫暖。

▲故事的主角，簡先生與King。（圖／惠光導盲犬學校提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

惠光導盲犬學校也呼籲，如果之後有機會在路上看到帶著導盲鞍、穿著紅藍背心的導盲犬，可以遵循「四不一問」原則，也就是不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕與主動詢問。前三點是防指導盲犬分心，讓視障者陷入危險，不拒絕是依據身心障礙者權益保障法第六十條，導盲（幼）犬都可以自由出入公共場所，並搭乘大眾交通運輸工具，而主動詢問是為了幫助視障朋友，無論是否帶著導盲犬，旁人都可以主動詢問並提供適時協助。

▲導盲犬：路上看到我們時請不要干擾呦～（圖／惠光導盲犬學校提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）