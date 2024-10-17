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墾丁園區32隻綠蠵龜寶寶受困珊瑚礁　動員20人救援送回大海

▲墾管處會同恆春鎮海岸永續發展協會團隊護送小海龜回大海 。（圖／墾管處提供）

▲墾管處會同恆春鎮海岸永續發展協會團隊護送小海龜回大海 。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

今年8月墾丁國家管理處生態志工於園區海域發現綠蠵龜上岸產卵的紀錄，為守護小海龜順利孵化入海，墾管處與海洋保育署保持密切聯繫，16日晚發現有32隻小海龜受困珊瑚礁石及沙堆，出動20人，經2小時護送牠們平安回歸大海。

▲墾管處會同恆春鎮海岸永續發展協會團隊護送小海龜回大海 。（圖／墾管處提供）

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▲墾管處會同恆春鎮海岸永續發展協會團隊護送小海龜回大海 。（圖／墾管處提供）

墾管處表示，這批龜卵經評估經50-60天後將有機會孵化出小海龜，因孵化期間歷經山陀兒颱風影響，海岸環境有所改變，於孵化時，該處與恆春鎮海岸永續發展協會團隊及錢興華獸醫共同協助小海龜回到大海的家。

該處與生態志工於海龜孵化數天前即共同展開巡查監測行動，昨(16)日晚經由通報獲知小海龜孵化入海過程受困珊瑚礁石堆，與海保署聯繫商討後，決定立即投入救援行動，公私參與人員共20名，歷經2小時救援受困珊瑚礁石及沙堆共32隻小海龜，並發現總卵數78顆，孵化63顆，未孵化15顆，這次行動除完成救援工作外，也上了寶貴的生命教育一課。

墾管處指出，由於該園區海域遊憩活動、人為干擾、光害及全球性氣候變遷等問題，海龜能上岸產卵及成功孵化實屬不易，近年園區海域海龜偶有上岸產卵，每筆記錄都無比珍貴，未來希望透過環境教育及保育宣導，大家共同守護這片美麗的海洋環境，期待下次與小海龜的再相見。

墾管處表示，民眾若遇見海龜請遵守5不原則:不觸碰、不打擾、不餵食、不追逐、不傷害。若發現擱淺或需要救援的海洋保育類野生動物，應立即通報所在縣市海洋保育主管單位或撥打海巡「118」專線。

關鍵字： 墾管處海龜珊瑚礁海洋

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