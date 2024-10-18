瑪爾濟斯看電視「王座」被哥霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

記者賈沐蓉／採訪報導

近日一隻叫妮妮的瑪爾濟斯在家中看卡通，趴在板凳上吹著風扇看喜來相當舒適，沒想到下一秒牠的坐位就被人類哥哥柚子搶走，這下妮妮急得站起來想把哥哥推開，可愛的畫面逗樂了不少網友。

▲妮妮與柚子葛格一起看電視。（圖／粉專「瑪爾濟斯 神偷妮妮生活日常」，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中可以看到，妮妮原本坐在椅子上快樂的看卡通，旁邊還有電風扇可以吹，沒想到下一秒哥哥柚子就霸占了原本屬於妮妮的「王座」，著急的牠連忙站起來試著用手撥開哥哥，試圖拿回自己的位子，但葛格依舊穩穩的坐著，後來飼主又搬了一張椅子給妮妮，但妮妮顯然還在記仇，一直盯著旁邊的柚子看，結果自己腳滑摔下椅子。

飼主接受《ETtoday寵物雲》的採訪表示，其實兄妹倆的感情非常好，平時是一起看電視的共犯，出門搭推車也要擠一起。妮妮飼主也在訪問中提到，妮妮是從犬社買回來的狗，當時家裡原本的狗「妹妹」去世，他逛犬社時發現妮妮跟妹妹長得很像就帶回家了，而妮妮的愛好之一就是愛偷東西，小時候就會偷飯碗裡的湯匙並藏起來，長大後不想梳毛，甚至自己學會偷藏梳子，因此給牠取了「神偷妮妮」的綽號。

▲偷了柚子葛格玩具的妮妮，被抓獲後依舊不放手。（圖／粉專「瑪爾濟斯 神偷妮妮生活日常」，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



妮妮與柚子的兄妹互動也給網友帶來了不少歡樂，紛紛在留言區大呼「不要欺負妮妮啦」、「葛格好專心啊」、「兩小無猜的互動超可愛的......」。至於可愛的妮妮也不是第一次上新聞，之前牠就曾經因為靠著一張洗完澡後的「爆炸頭」照片，成功登上Ettoday寵物雲的版面。

▲剛洗好澡，頭髮炸開的妮妮。（圖／粉專「瑪爾濟斯 神偷妮妮生活日常」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）