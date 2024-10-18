屏東男學生拿木棍揍貓！現場留大片血跡　防疫所回應了

記者賈沐蓉／採訪報導

虐貓太可惡！屏東近日傳出一名小學生持木棍毆打小貓，同校的畢業學長還將整個施虐過程錄影下來。片中該名男學生穿著校服，拿著棍子多次虐打已經癱軟在地上的小貓，而全身是傷的貓早已奄奄一息，身邊全是虐待所造成的血跡。屏東縣動物防疫所接獲相關消息，先請投訴人前往派出所報案，目前尚未找到虐貓的學生，也不清楚受虐貓咪的後續。

▲學生拿棍子攻擊貓咪，還用腳踹，影片還配上電音音樂。（圖／翻攝記者爆料網）

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屏東縣動物防疫所今（18日）受訪時指出，由於影片原PO的帳號已經關閉，因此無法得知虐貓學生們的相關資訊，現在本案已交由春日分駐所調查偵辦，因案件牽涉少年事件，警方也呼籲大家勿再轉傳影片以免涉法。目前防疫所也不清楚現在受害貓的身體狀況，不過以現狀來看情況可能不樂觀。

屏東縣動物防疫所表示，學生虐貓的行為已經觸法，違反了《動物保護法》中第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」的規定，而根據第25條的法規，未來可能將處以二年以下有期徒刑或拘役，或併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

虐貓學生就讀的學校稍早發出聲明，表示已深入了解事發經過，並會按照相關規定，嚴肅處理此事，也替該名學生安排心理輔導與教育工作，幫他認識自己行為的嚴重性，同時加強對校內同學的生命、品德與法治教育，避免類似事件再度發生。（報導更新時間12:00）



▲該校事發出聲明稿，會加強學生的生命教育。

