台東又見疑似毒鳥案！百隻野鳥喪命　保育人士超痛心

▲台東又見疑似毒鳥事件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東池上鄉上周發生了毒鳥事件，造成上百隻野鳥死亡，沒想到今天（19日）台東市郊區的稻田附近，又有近百隻野鳥被民眾發現喪命，現場瀰漫著刺鼻的鳥屍臭味。生態工作者林耿弘心痛呼籲，希望政府能建立稻田防止毒鳥的相關機制。

縱谷地區的二期稻作正陸續結穗，但台東卻頻傳毒鳥事件，讓原本純淨無污染的稻米蒙上生態破壞的污名。

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林耿弘表示，他接到民眾通報，發現四隻斑鳩疑似遭毒害。保育人員隨即前往現場進行搜索，意外發現大量死亡的鳥屍，現場充滿腐爛的臭味，甚至還有斑龜的屍體。初步估計，涉及的物種包括斑文鳥、麻雀、珠頸斑鳩、紅鳩、黃鶺鴒、花嘴鴨及斑龜等，共有近百隻野鳥死亡。

林耿弘呼籲消費者在購買稻米時，應更加重視是否有防止毒鳥的相關措施。他希望每包米都是在保護環境的情況下生產的。他提到，未來將推動防治毒鳥的機制，可能透過公布毒鳥事件發生的田區，以提醒收購這些田區的糧商或農會，督促農民避免從事違法行為。

台東縣農業處強調，稻穗成熟時會吸引大量鳥類，但驅趕鳥類的方式有很多，絕不能使用毒餌。若查獲相關行為，將依據《野生動物保育法》處以6個月至5年的有期徒刑，並科以20萬到100萬元的罰金。