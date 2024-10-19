ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

帶寶寶打針剛到診所婆婆問「貓怎麼在這？」　她看置物籃傻眼

推寶寶出門，意外把貓也帶出門。（圖／翻攝自小紅書@bonheur）

▲@bonheur帶寶寶要進診所，才發現不小心外帶了自家貓咪。（圖／翻攝自小紅書@bonheur）

記者李依融／綜合報導

小紅書網友@bonheur要帶4個月大女兒去打預防針，到了診所門口婆婆問「貓怎麼在下面？」，原來是喵星人「果子」偷偷鑽進嬰兒車跟出門，奴才只好先扛著貓奔回家，讓她忍不住感嘆「今天運動量夠了」。

@bonheur分享，要帶寶寶去打預防針，在家幫寶寶穿好衣服要安置在嬰兒車上，卻發現家中的喵星人「果子」在車裡睡得好舒服，她只好說服果子「車子我們用一下，回來再給你睡」。@bonheur把貓咪趕下車後忙著黏毛，再把女兒放到嬰兒車上，終於能出門了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

@bonheur一路上和婆婆邊聊天邊推女兒到診所，正要進門婆婆突然說「貓怎麼在下面？」，她蹲下一看竟看到果子安穩地窩在下層置物籃，由於貓咪是絕對無法進入診所的，@bonheur只好當下抱起貓用最快的速度走回家，放完貓又一路小跑回到診所，累得她感嘆「今天運動量夠了」。

推寶寶出門，意外把貓也帶出門。（圖／翻攝自小紅書@bonheur）

▲許多網友分享自家貓貓也愛嬰兒車置物籃。（圖／翻攝自小紅書@樂止）

網友看到果子的「兜風之旅」也不禁莞爾，很多人也跟著分享自家毛孩有多愛嬰兒車，「上次我家的貓也是這樣睡在嬰兒車下面，家人到處找不到貓，還到社區到處找，結果牠睡在嬰兒車下面！」、「怎麼貓都喜歡這個，我家的置物籃也是置貓的」、「我家小狗也喜歡」、「看到大家都是這樣我就放心了。」

推寶寶出門，意外把貓也帶出門。（圖／翻攝自小紅書@bonheur）

▲網友帶著雙胞胎與貓咪一起出門。（圖／翻攝自小紅書@momo）

也有網友稱讚@bonheur的婆婆明理，對於小孩與寵物相處不排斥，對此@bonheur則回應，「我婆婆超怕貓，但不干預我，每次來我家做飯哄孩子都躲著貓」。

推寶寶出門，意外把貓也帶出門。（圖／翻攝自小紅書@bonheur）

▲狗狗把置物籃當專屬座位。（圖／翻攝自小紅書@奶茶賊可愛）

關鍵字： 小孩與貓喵星人貓奴嬰兒車

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

公車司機擼愛犬揉耳朵「幸福感染全車人」　塞車都不煩燥了

帶寶寶打針剛到診所婆婆問「貓怎麼在這？」　她看置物籃傻眼

法鬥散步復健突然改變路線！　轉角救了「差點被車輾的幼童」

機長載145毛孩逃離颶風「被小貓迷住」　在機上簽領養同意書

養4年整隻壞掉！　橘貓胖到5.8Kg「秀大叔跩臉」...媽翻舊照愣住

綠鬣蜥繁衍成災！屏東陷淪宛如「侏羅紀公園」　獵龍高手一天抓百隻

台灣隊參加「與狗共舞世界盃」拿金牌　邊牧與主人每個節拍神默契

黃金鼠夢中驚醒覺得口渴　手扶吸管「喝到度估」閉眼原地登出

愛寵鬣蜥突生「大量蛋」　日本飼主不浪費水煮加料讚口感獨特！

導盲犬工作遇辛酸！　帶視障者搭車遭忽略...幸運有好心司機協助

瑪爾濟斯看電視「王座」被弟霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

黃金鼠喝水突靜止不動　愛睏瞇眼差點原地睡著

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

退休犬「福星」玩一玩撇見老同事遺照　「深情凝視」衝上前猛聞！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

薩摩耶被載去洗澡不願下車　露無辜眼神：一定要去嗎？

馬來猴香蕉吃播全紀錄　大眼萌樣讓網友融化

帶寶寶打針剛到診所婆婆問「貓怎麼在這？」　她看置物籃傻眼

台東又見疑似毒鳥案！百隻野鳥喪命　保育人士超痛心

親眼見愛貓遭洪水沖走　8天後遇見白色身影感動「你還活著！」

機長載145毛孩逃離颶風「被小貓迷住」　在機上簽領養同意書

台中驚見石虎骨折躺路中！好心人救援幸運復原中　超萌模樣曝

退休犬「福星」玩耍撇見老同事遺照　「深情凝視」衝上前猛聞！

屏東海鸚鵡寶寶出門見客　圓滾滾一球飄水上「踏踏」練游泳

瑪爾濟斯看電視「王座」被哥霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

女院子發現「長尖耳野貓」竟是瀕危獰貓　十幾警包圍2小時捕捉

愛寵鬣蜥突生「大量蛋」　日本飼主不浪費水煮加料讚口感獨特！

不斷更新／金鐘59戲劇即時得獎名單！今晚第7座　《八尺門的辯護人》團隊奪聲音設計獎

金鐘獎／蔡健雅奪戲劇歌曲「27年首座金鐘」　《八尺門》拿第7獎

金鐘時尚 ／楊謹華深V戰袍搭美洲豹珠寶奪最佳女配！林柏宏、劉俊謙同框比帥

金鐘／楊謹華後台「親眼確認」得獎　槓龜7次…唯一沒做1事就中了

金鐘獎／許瑋甯得獎謝老公「邱澤超閃回應了」！罕見示愛：我以太太為傲

統一獅投守失常G1慘敗　餅總：最糟糕樣子全出現反是好事

直擊／胡瓜新造型真的變阿信！　帥到張清芳驚呆：是胡信宏先生嗎？

陳美鳳穿上「貼身白T」火辣曲線全看光！　街頭美照網暈慘：好辣

李雅英「睡衣滑落」性感香肩露出！　私密床照太辣引遐想

金鐘獎／孫盛希陳勢安「國台客3聲道」飆唱！　PTT服了：整場最強表演

寵物動物熱門新聞

公車司機擼愛犬　幸福感染全車人

帶寶寶剛到診所　婆婆：貓怎在這？

法鬥術後散步　意外拯救幼童！

機長載145毛孩逃難　意外帶貓回家

貓養4年整隻壞掉　媽翻舊照愣住

綠鬣蜥繁衍成災　屏東宛如侏羅紀公園

與狗共舞世界盃　台灣隊拿金牌！

金絲熊喝水睡著　瞇瞇眼半夢半醒

寵物鬣蜥生蛋　飼主嘗鮮口感獨特

導盲犬工作冷暖　搭公車曾遇困難

女帶貴賓犬一起上班　「表情逐漸母湯」

屏東海鸚鵡寶寶上工　每天練游泳

家門口目擊「蜘蛛啃食老鼠」！專家：十分罕見

女院子發現「長尖耳野貓」　十幾警包圍捕捉

讀者迴響

熱門新聞

公車司機擼愛犬　幸福感染全車人

帶寶寶剛到診所　婆婆：貓怎在這？

法鬥術後散步　意外拯救幼童！

機長載145毛孩逃難　意外帶貓回家

貓養4年整隻壞掉　媽翻舊照愣住

綠鬣蜥繁衍成災　屏東宛如侏羅紀公園

與狗共舞世界盃　台灣隊拿金牌！

金絲熊喝水睡著　瞇瞇眼半夢半醒

寵物鬣蜥生蛋　飼主嘗鮮口感獨特

導盲犬工作冷暖　搭公車曾遇困難

女帶貴賓犬一起上班　「表情逐漸母湯」

屏東海鸚鵡寶寶上工　每天練游泳

家門口目擊「蜘蛛啃食老鼠」！專家：十分罕見

女院子發現「長尖耳野貓」　十幾警包圍捕捉

瑪爾濟斯寶座被占　跳腳急搶回

熱門寵物影片

更多
瑪爾濟斯看電視「王座」被弟霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

瑪爾濟斯看電視「王座」被弟霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

邊牧奪「與狗共舞」冠軍　大展優美舞蹈＋完美動作

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

黃金鼠喝水突靜止不動　愛睏瞇眼差點原地睡著

黃金鼠喝水突靜止不動　愛睏瞇眼差點原地睡著

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面