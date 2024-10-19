帶寶寶打針剛到診所婆婆問「貓怎麼在這？」　她看置物籃傻眼

▲@bonheur帶寶寶要進診所，才發現不小心外帶了自家貓咪。（圖／翻攝自小紅書@bonheur）



記者李依融／綜合報導

小紅書網友@bonheur要帶4個月大女兒去打預防針，到了診所門口婆婆問「貓怎麼在下面？」，原來是喵星人「果子」偷偷鑽進嬰兒車跟出門，奴才只好先扛著貓奔回家，讓她忍不住感嘆「今天運動量夠了」。

@bonheur分享，要帶寶寶去打預防針，在家幫寶寶穿好衣服要安置在嬰兒車上，卻發現家中的喵星人「果子」在車裡睡得好舒服，她只好說服果子「車子我們用一下，回來再給你睡」。@bonheur把貓咪趕下車後忙著黏毛，再把女兒放到嬰兒車上，終於能出門了。

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@bonheur一路上和婆婆邊聊天邊推女兒到診所，正要進門婆婆突然說「貓怎麼在下面？」，她蹲下一看竟看到果子安穩地窩在下層置物籃，由於貓咪是絕對無法進入診所的，@bonheur只好當下抱起貓用最快的速度走回家，放完貓又一路小跑回到診所，累得她感嘆「今天運動量夠了」。

▲許多網友分享自家貓貓也愛嬰兒車置物籃。（圖／翻攝自小紅書@樂止）

網友看到果子的「兜風之旅」也不禁莞爾，很多人也跟著分享自家毛孩有多愛嬰兒車，「上次我家的貓也是這樣睡在嬰兒車下面，家人到處找不到貓，還到社區到處找，結果牠睡在嬰兒車下面！」、「怎麼貓都喜歡這個，我家的置物籃也是置貓的」、「我家小狗也喜歡」、「看到大家都是這樣我就放心了。」

▲網友帶著雙胞胎與貓咪一起出門。（圖／翻攝自小紅書@momo）

也有網友稱讚@bonheur的婆婆明理，對於小孩與寵物相處不排斥，對此@bonheur則回應，「我婆婆超怕貓，但不干預我，每次來我家做飯哄孩子都躲著貓」。

▲狗狗把置物籃當專屬座位。（圖／翻攝自小紅書@奶茶賊可愛）