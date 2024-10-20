壽山孔雀「集體倒地」遊客超擔心　園方急曝真相：牠們在享受

▲孔雀們躺在地上曬太陽，遊客經常誤會他們生病了。（圖／翻攝自Instagram／壽山動物園）

記者賈沐蓉／綜合報導

高雄壽山動物園的孔雀集體「融化」躺在地上，讓許多遊客擔心是不是生病了，園方只好在IG發布緊急通知「牠們在享受生活啦」，原來近日高雄天氣晴朗，孔雀們沉浸在日光浴之中。

園方分享的照片中，可以看到孔雀們躺在園區走道上享受日光浴，其中幾隻舒服到直接癱倒在地，甚至躺得「不成鳥形」，結果牠們放鬆的模樣引來遊客的誤會，紛紛向保育員反映鳥兒們在集體罷工，讓園方好氣又好笑，只好趕緊在IG澄清「只是舒服到一起日光浴」。

▲孔雀曬太陽太舒服，躺得歪七扭八（圖／翻攝自Instagram／壽山動物園）

壽山動物園也對民眾的細心觀察表示感激，也呼籲如果在展場發現動物或鳥禽倒地不起，都可以停下來多看看，如果動物們還是沒有反應都可以即刻向現場工作人員通報。而孔雀們懶散的睡姿也引來網友留言「真薪水小偷」、「第一次看到孔雀融化」、「為什麼可以這麼放鬆！有點羨慕」。

▲孔雀：其實我們平時還是帥的~（圖／翻攝自Facebook／壽山動物園）