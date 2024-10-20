男友家不能養貓　媽媽腿上趴一隻他驚喜「這輩子不敢想」　

▲貓咪直接坐在「準阿嬤」腿上。（圖／翻攝自小紅書@闞闞超愛貓貓呀）



記者李依融／綜合報導

大陸河南貓奴分享，男友從小被規定「絕不能養貓」，如今自家貓咪卻在男友媽媽腿上舒服地窩著，「男友說這是他這輩子都沒敢想的畫面」。

小紅書網友@闞闞（因同坎）超愛貓貓呀分享，男友媽媽不喜歡貓，從小家裡規定「絕不能養」，但誰知道最後交了一個貓奴女友。因為自家其中一隻貓貓喜歡出門，@闞闞超愛貓貓呀便帶著愛貓與男友的媽媽一起吃了幾次飯，一開始貓咪只是在椅子下躺著，後來趴在椅子上跟男友媽媽共享椅子，最後竟然直接爬上腿窩著。

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畫面中能看到，男友媽媽絲毫也不介意貓咪趴在自己腿上，反而還悠閒地坐著跟大家聊天，甚至還會對貓咪問候幾句，這讓@闞闞超愛貓貓呀的男友驚嘆「是這輩子都沒敢想的畫面」。

▲男友媽媽也對貓咪噓寒問暖。（圖／翻攝自小紅書@闞闞超愛貓貓呀）

網友看到男友媽媽對貓咪的眼神，覺得並非是真的討厭貓，「可能以前不想再照顧寵物，不是不喜歡的」、「媽媽說不喜歡還是努力接受，甚至還會跟貓咪說話，真的是很好的長輩呀」，也有人分享自身經驗，「我帶貓回家一直抱在懷裡，很怕被我爸丟掉，但我爸一見到就撈到懷裡抱著。」

@闞闞超愛貓貓呀也很感謝男友的媽媽願意接納自家的貓小孩們，這幾天還收到男友訊息說「我媽要在直播裡買貓糧，被我制止了」，媽媽的轉變讓男友也是滿滿驚訝。