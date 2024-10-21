ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

台南社大接班穿山甲出現！昔遭浪犬攻擊尾巴缺塊　康復後平安野放

記者賈沐蓉／採訪報導

近日一隻台南穿山甲「阿牛」傳出遭網具纏繞致死的消息，牠是台南社區大學生態巡守隊課程在追蹤的穿山甲之一，之前社大還曾看過牠健康活動的身影，沒想到最近居然傳出噩耗。不過社大很快再度拾獲另一隻接班穿山甲「保力達」，曾被犬隻攻擊的牠現在非常健康，目前已經「接班」野放，回到大自然生活。

▲台南社大接班穿山甲出現！昔遭野狗攻擊尾巴缺塊　今帶追蹤器野放。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲保力達：我要回家啦！（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「保力達」是一隻雄性的青年穿山甲，於10月17號當天被拾獲，當時的體重為6公斤，尾巴因為浪犬攻擊而少了一小塊，幸運的是現在傷口已經癒合，經過屏科大孫敬閔老師檢查後，也確定牠的身體非常健康，現在保力達在裝上追蹤器後已經回歸野外。只不過不是每隻穿山甲都有牠的好運，台南社大教授黃煥彰表示，犬殺是現在台灣穿山甲的最大威脅，其中80%的穿山甲會在被野狗咬傷後死亡。

▲台南社大接班穿山甲出現！昔遭野狗攻擊尾巴缺塊　今帶追蹤器野放。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正要量體重的保力達，經過檢查後確定是健康寶寶。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台南社大穿山甲纏網過世　又拾獲一隻曾遭犬殺「接班野放」。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲保力達曾經被野狗襲擊，尾巴因此缺了一塊。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不幸的是在同一天，原本生態巡守隊追蹤的穿山甲阿牛傳來死亡消息，根據教授黃煥彰的分享，受追蹤的穿山甲原本有4隻，其中3隻都早早因為犬殺去世，只剩下一隻阿牛。最初牠身上裝有追蹤器，後來機器壞掉，但社大還是有從自動相機中追蹤到阿牛正常活動的身影，沒想到後來就接到牠被網具纏繞過世的消息，這種狀況在穿山甲身上其實不常見，雖然黃教授對穿山甲的死因有所懷疑，但目前也只能暫時接受。

▲台南社大接班穿山甲出現！昔遭野狗攻擊尾巴缺塊　今帶追蹤器野放。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲保力達已經帶上追蹤器，準備回到野外。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台南社大穿山甲纏網過世　又拾獲一隻曾遭犬殺「接班野放」。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲準備野放的志工與保力達合影。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

想學最新潮的寵物美容技術？日、韓、台頂尖大師現場授課～點我報名！ 

 

關鍵字： 穿山甲台南社大生態保護野放黃煥彰保力達阿牛

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

動物園女工作人員打掃「忘記鎖門」　籠內遭3隻獅子攻擊咬成碎片

帶寶寶打針剛到診所婆婆問「貓怎麼在這？」　她看置物籃傻眼

真的是狠角色！他遭1米長四大毒蛇咬傷　竟「徒手抓蛇掛肩」衝醫院

機長載145毛孩逃離颶風「被小貓迷住」　在機上簽領養同意書

淡江大學鳳頭蒼鷹抓松鼠　他見腳環驚喜「是看牠長大的藍H1」

男友家不能養貓　媽媽腿上趴一隻他驚喜「這輩子不敢想」　

科學家證實：貓咪能當液體全靠「這能力」！

媽半夜被「口水球」驚醒　看監視器驚覺博美守護她整晚

飼主示範「烏龜召喚術」　搖晃樹葉蘇卡達象貴立刻加速

壽山孔雀「集體倒地」遊客超擔心　園方急曝真相：牠們在享受

晚上騎車遇大蛇過馬路 他驚嚇：深怕壓到牠們

淡水鳳頭蒼鷹表演「獵殺秀」　眾人面前壓制松鼠準備吃大餐　

狗狗半夜保護媽媽

三花貓想出籠呼叫哥名字　超清楚咬字喊：趕快開門

安靜寫作業突打噴嚏！　陪讀胖毛「嚇到起飛」臉歪掉笑噴8千人

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

聰明歐告衝進屋催媽出門　激動猛撲身上：快一點～

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

貴賓狗噎到

客人來了！短腿臘腸露狠牙迎接 下秒被尾巴出賣...媽：在微笑啦

「常被忽略的類群」全國爬蟲日提倡動物福利！　今年已32起蛇走失

台南社大接班穿山甲出現！昔遭浪犬攻擊尾巴缺塊　康復後平安野放

日本綠蠵龜「干擾飼育員」　排隊等刷背還黏緊緊：再多嚕幾下嘛~

科學家證實：貓咪能當液體全靠「這能力」！

陳芳語擁11隻貓、4狗及2隻豬　熊爸揭貓狗和平相處之道

飼主示範「烏龜召喚術」　搖晃樹葉蘇卡達象貴立刻加速

海龜一噴出「黃金」鮣魚瞬間搶光　緊貼屁股還想吃更多

真的是狠角色！他遭1米長四大毒蛇咬傷　竟「徒手抓蛇掛肩」衝醫院

媽半夜被「口水球」驚醒　看監視器驚覺博美守護她整晚

男友家不能養貓　媽媽腿上趴一隻他驚喜「這輩子不敢想」　

錼創科技關不住！股價創新高　30日漲近120％遭列注意股

程予希演繹仙氣森系造型走秀！台北時裝周跨界秀信義區街邊華麗登場

YTR陳彥婷「送全套卡包233號」！　寵粉辦抽獎：給愛《獵人》的各位

心情悶悶不樂？「5個簡單方法」讓你找回快樂

快訊／僅119公里！陸發「離台最近」航行警告　牛山島明實彈射擊

快訊／全台「核電歸零」41天！台電：風力發電創下歷史紀錄

專家勸「晚上少吃太甜水果」！　5原因曝：影響睡眠

Joeman靈異節目爆紅！　H級美女老師遭起底「曾是SWAG直播主」

不斷更新／韓星活動10月售票看這裡！　BLACKPINK Lisa首唱開賣倒數

台南市政府攜手商研院　一起為台南農產拼外銷

寵物動物熱門新聞

女工作人員忘記鎖門　籠內遭獅子咬成碎片

帶寶寶剛到診所　婆婆：貓怎在這？

男遭毒蛇咬傷　竟徒手抓蛇掛肩衝醫院

機長載145毛孩逃難　意外帶貓回家

鳳頭蒼鷹抓松鼠　網「看牠長大」

男友媽腿上趴貓　他驚喜：不敢想

科學家證實：貓咪能當液體全靠「這能力」

媽半夜驚醒　看監視器驚覺汪守整晚

飼主示範召喚愛龜　搖樹葉馬上來

孔雀集體倒地遊客超擔心　誤會啦

「維維趕快開門」貓說國語命令哥

穿山甲纏網過世　又一隻接班野放

鮣魚搶吃海龜便便　一出現即秒殺

汪坐姿好熟悉　她翻舊包：命中注定

讀者迴響

熱門新聞

女工作人員忘記鎖門　籠內遭獅子咬成碎片

帶寶寶剛到診所　婆婆：貓怎在這？

男遭毒蛇咬傷　竟徒手抓蛇掛肩衝醫院

機長載145毛孩逃難　意外帶貓回家

鳳頭蒼鷹抓松鼠　網「看牠長大」

男友媽腿上趴貓　他驚喜：不敢想

科學家證實：貓咪能當液體全靠「這能力」

媽半夜驚醒　看監視器驚覺汪守整晚

飼主示範召喚愛龜　搖樹葉馬上來

孔雀集體倒地遊客超擔心　誤會啦

「維維趕快開門」貓說國語命令哥

穿山甲纏網過世　又一隻接班野放

鮣魚搶吃海龜便便　一出現即秒殺

汪坐姿好熟悉　她翻舊包：命中注定

石虎咬肥鼠逛果園　友善農作見驚喜

熱門寵物影片

更多
晚上騎車遇大蛇過馬路 他驚嚇：深怕壓到牠們

晚上騎車遇大蛇過馬路 他驚嚇：深怕壓到牠們

淡水鳳頭蒼鷹表演「獵殺秀」　眾人面前壓制松鼠準備吃大餐　

淡水鳳頭蒼鷹表演「獵殺秀」　眾人面前壓制松鼠準備吃大餐　

狗狗半夜保護媽媽

狗狗半夜保護媽媽

三花貓想出籠呼叫哥名字　超清楚咬字喊：趕快開門

三花貓想出籠呼叫哥名字　超清楚咬字喊：趕快開門

安靜寫作業突打噴嚏！　陪讀胖毛「嚇到起飛」臉歪掉笑噴8千人

安靜寫作業突打噴嚏！　陪讀胖毛「嚇到起飛」臉歪掉笑噴8千人

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面