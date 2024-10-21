台南社大接班穿山甲出現！昔遭浪犬攻擊尾巴缺塊　康復後平安野放

記者賈沐蓉／採訪報導

近日一隻台南穿山甲「阿牛」傳出遭網具纏繞致死的消息，牠是台南社區大學生態巡守隊課程在追蹤的穿山甲之一，之前社大還曾看過牠健康活動的身影，沒想到最近居然傳出噩耗。不過社大很快再度拾獲另一隻接班穿山甲「保力達」，曾被犬隻攻擊的牠現在非常健康，目前已經「接班」野放，回到大自然生活。

▲保力達：我要回家啦！（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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「保力達」是一隻雄性的青年穿山甲，於10月17號當天被拾獲，當時的體重為6公斤，尾巴因為浪犬攻擊而少了一小塊，幸運的是現在傷口已經癒合，經過屏科大孫敬閔老師檢查後，也確定牠的身體非常健康，現在保力達在裝上追蹤器後已經回歸野外。只不過不是每隻穿山甲都有牠的好運，台南社大教授黃煥彰表示，犬殺是現在台灣穿山甲的最大威脅，其中80%的穿山甲會在被野狗咬傷後死亡。

▲正要量體重的保力達，經過檢查後確定是健康寶寶。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲保力達曾經被野狗襲擊，尾巴因此缺了一塊。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不幸的是在同一天，原本生態巡守隊追蹤的穿山甲阿牛傳來死亡消息，根據教授黃煥彰的分享，受追蹤的穿山甲原本有4隻，其中3隻都早早因為犬殺去世，只剩下一隻阿牛。最初牠身上裝有追蹤器，後來機器壞掉，但社大還是有從自動相機中追蹤到阿牛正常活動的身影，沒想到後來就接到牠被網具纏繞過世的消息，這種狀況在穿山甲身上其實不常見，雖然黃教授對穿山甲的死因有所懷疑，但目前也只能暫時接受。

▲保力達已經帶上追蹤器，準備回到野外。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲準備野放的志工與保力達合影。（圖／黃煥彰提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）