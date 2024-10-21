科學家證實：貓咪能當液體全靠「這能力」！

▲新研究顯示，貓咪可以理解自己的體型，從而判斷是否能通過狹窄的洞口。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有養貓的人都知道，貓咪的身體十分的靈活，而且可以隨意鑽進各種角落中沒有問題，彷彿它們的身體可以隨意流動，融入任何空間，不少人甚至用「貓咪是液體」來稱呼貓咪的靈動性。而目前有科學研究指出，貓咪基本上真的是「液體」。

根據《ndtv》報導指出，一份發表於iScience的研究報告指出，貓咪的身體如同液體般靈活，同時貓咪也具備體型認知能力，這對於其在通過狹窄的通道時尤其便利。研究報告中甚至指出，貓咪是有辦法根據自己的體型來判斷是否能通過狹窄的洞口。

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研究論文的作者表示，不同動物物種可以根據對自身體型的認知，來對洞口的可通行性做出判斷。但過去並沒有針對貓進行自我表徵能力的測試，所以研究員就使用家庭飼養的貓咪來進行測試，測試的方式是逐步縮小洞口的大小，包括高度與寬度。

而實驗結果顯示，貓咪即使面對最狹窄的洞口，也會靠近並試圖進入，但在到達和通過最狹窄的開口時，貓咪會開始謹慎，並減緩行進速度。研究人員認為，這顯示出貓咪具有一定程度的自我認知，尤其是在面對較為不舒適的空間時。

這份研究還發現，貓咪在面對狹窄洞口時，通常會選擇嘗試錯誤的方法以找到通過的最佳方式。由於貓的特定結構和移動策略，這讓牠們在處理這類情況時會十分小心。而當面臨極其狹窄且不舒適的洞口時，貓咪則會更加依賴其體型表徵能力來判斷是否能通過。

研究作者認為，未來可以透過更多具有生態效度的方法來研究，以此來強化判斷貓咪是否在其他具有挑戰性的空間任務中，依然會依賴其身體認知能力。

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