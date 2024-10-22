「金字塔狗狗」自己下來了　一層接一層超敏捷網嘆：阿努比斯化身

記者李依融／綜合報導

埃及卡夫拉金字塔(Khafre)頂端竟然有隻黃狗在跑跳，這個畫面讓滑翔傘飛行員莫舍(Marshall Mosher)瞠目結舌，沒人知道這隻狗狗怎麼上去的，但後來有人捕捉到狗狗自己一層一層下金字塔的畫面，最後狗狗平安回到陸地上。

莫舍15日乘著滑翔傘經過吉薩金字塔上空，突然發現金字塔頂端有物體在移動，定睛一看竟然是一隻黃狗，對於一隻狗出現在136.5公尺的金字塔頂端，讓他頓時難以置信，而這段影片上傳到Instagram，吸引了超過96萬讚。

莫舍隔天再次乘滑翔翼經過，想確認狗狗還在不在，卻怎麼都沒有見到黃狗的蹤影。他後來向附近民眾了解，狗狗已經安全回到地面，過程也被拍了下來。只見黃狗一格又一格熟練地跳下金字塔，移動得相當敏捷，彷彿已經爬過好多次了。

▲狗狗自己從金字塔上一層層跑下來，移動相當敏捷。（圖／翻攝自IG@marshallmosher）



網友看到影片也驚呼「這是阿努比斯的化身吧」、「看到他下來了放心許多，但到底是怎麼上去的！」、「這隻狗狗的遊樂場太氣派啦」、「看來他每天都是從那樣的角度欣賞埃及金字塔群的」。

卡夫拉金字塔(Khafre)位於吉薩金字塔群，該區著名的還有古夫金字塔與孟卡拉金字塔，其中古夫金字塔是最高也最古老的金字塔，這次狗狗攀登的卡夫拉金字塔則是第二大金字塔。

莫舍藉由金字塔狗狗爆紅，分享埃及當地流浪狗問題嚴峻的情形，他抱著一隻狗媽媽過世的小狗狗，考慮領養的可能性，「這裡實在好多流浪狗沒有家。」希望這個問題能受到關注，幫助當地的狗狗有找到家的機會。

▲莫舍抱著流浪小狗狗，分享當地流浪動物問題嚴重。（圖／翻攝自IG@marshallmosher）

▲莫舍考慮領養這隻媽媽過世的浪寶寶。（圖／翻攝自IG@marshallmosher）