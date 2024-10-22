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高鐵手扶梯傳貓叫聲！封梯12小時搶救...辛苦拆完牠卻溜了

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▲ 高鐵嘉義站手扶梯下方傳出有小貓出沒。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

文／中央社

高鐵嘉義站昨（21）天發生小貓受困電扶梯事件，高鐵通知嘉縣家畜疾病防治所派員協助救援，請廠商將電扶梯拆解後，但小貓卻自行脫困消失了，為此電扶梯停用12小時，一度引起旅客抱怨。

高鐵嘉義站今天告訴中央社記者，昨天清晨工作人員巡視車站時發現小貓受困電扶梯下方「喵喵叫」，基於保護動物理念，立即主動通報家畜所，並通知電梯廠商前來協助。

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▲ 廠商和嘉義縣家畜疾病防治所動物管制隊「拆梯救貓」。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

嘉縣家畜所長林珮如表示，接到高鐵通報手扶梯裡有貓叫聲，立即派動物保護管制隊前往放誘捕籠，但無效後決定拆梯救貓，請廠商把重達40公斤踏墊拆下來。

林珮如說，維修工拆到臉都綠了，連電扶梯的側板也都拆了，結果貓卻跑了，高鐵還因此被民眾客訴。此外，管制隊雖沒捉到在電扶梯內的貓，但在高鐵站卻逮到另外3隻小貓，研判這4隻貓是同一隻母貓生的，且剛出生不久。

林珮如肯定高鐵的作為，也希望民眾遇到類似的事件多體諒，此次高鐵若未停用電扶梯，小貓可能被絞死在電扶梯內。

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▲ 電梯廠商到場「拆梯救貓」，手扶梯因此停擺12小時。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

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