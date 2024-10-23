大滅絕？AI列出「11種動物恐在2050年消失」…牠35年前便失去蹤影

▲受氣候變遷影響，北極熊恐在2050年消失。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

隨著人們用掉更多地球上的資源，導致自然空間減少、生物數量下降，世界自然基金會（WWF）發布的《2024年地球生命力報告》顯示，自1970年以來，野生動物數量已下降了73%，目前有超過4.1萬種動物面臨滅絕威脅。對此，人工智慧「Gemini」就列出了11種「預測將在2050年滅絕的動物」，並分析出造成這種結果的原因。

根據外媒《每日星報》（Daily Star）報導，人工智慧「Gemini」表示，有幾個物種正面臨嚴重威脅，被認為是高度脆弱，因此「Gemini」在每個動物群中，點出了最為突出的例子。

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1. 北極熊：從哺乳動物來看，由於氣候變遷影響，北極海的冰山融化，影響北極熊的食物來源，故可能在2050年消失。

2. 西部大猩猩：隨著森林砍伐影響，以及人類與花豹的獵殺、伊波拉病毒，西部大猩猩成為了「極危物種」（Critically Endangered）。

3. 蘇門答臘虎：由於過度砍伐森林及盜獵問題，蘇門答臘虎被列為「極度瀕危物種」，目前野生個體數量約剩下400至500隻。

▲蘇門答臘虎。（示意圖／翻攝自unsplash）

4. 加灣鼠海豚：又稱為「小頭鼠海豚」，雖然從未被直接捕獵，但由於牠們經常被困在流刺網中，早在1996年便被列為「極度瀕危物種」，根據2018年夏天收集的聲學數據，全世界只剩下最多22隻、至少6隻幼年小頭鼠海豚，國際自然保護聯盟預計約有10隻左右。

▲加灣鼠海豚。（圖／翻攝自世界自然基金會WWF官網）

5. 皇帝企鵝：受到氣候變遷影響，牠們的繁殖地、食物供應成了問題，2022年10月，美國政府決定將皇帝企鵝納入「瀕臨滅絕物種保護法」保護名單。

6. 北極海鸚：大西洋唯一的本土品種海鸚，由於其主食沙鰻開始向北邊較冷的水域遷移，導致吃不飽，數量下降。

▲北極海鸚。（示意圖／翻攝自unsplash）

7. 紐西蘭本土鴞鸚鵡：唯一不會飛行的鸚鵡，由於外來掠食者的威脅，人們自1989年開始便運行鴞鸚鵡復育計劃至今。

8. 加拉巴哥象龜：現存體型最大的陸龜之一，由於外來入種入侵、棲息地喪失、非法野生動物貿易，加上18至19世紀的捕鯨者及海盜經常捕捉象龜作為在船上的糧食，目前加拉巴哥象龜數量仍在銳減。

▲加拉巴哥象龜。（示意圖／翻攝自unsplash）

9. 科摩多巨蜥：現存世上體型最大的蜥蜴，由於棲息地環境逐年惡化，世界自然保護聯盟將其保護級別從「易危」升為「瀕危」。

▲科摩多巨蜥。（示意圖／翻攝自unsplash）

10. 金扁蟾：由於全球暖化和環境污染，金扁蟾自1989年以後便再也沒有被發現過。至2006年，金扁蟾在世界自然保護聯盟「瀕危物種紅色名錄」中的保護狀況被改為「絕滅」。

▲金扁蟾。（圖／翻攝自Animal Diversity Web）

11. 巴拿馬金蛙：屬於「極危物種」，由於棲息地喪失、壺菌擴散（為兩棲類的一種傳染病），當人們發現其野生群時，已接近「滅絕」，急需進行保育工作。

▲巴拿馬金蛙。（圖／翻攝自Smithsonian's National Zoo）

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