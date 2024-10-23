袋鼠組團出道？隊形站位激似韓團爆紅　C位氣場強大直盯鏡頭

▲日本「響動物樂園」袋鼠們擺出偶像團體般的隊形。（圖／翻攝自X@hibiki_kangaroo）

記者洪菱鞠／綜合報導

位於日本福岡縣北九州市的「響動物樂園」，20日在官方X平台分享一張團體照，袋鼠們無意間排成偶像團體般的隊形，逗趣的畫面吸引超過千萬人次觀看，並在網路上掀起熱烈討論，網友們紛紛留言表示，「肌肉太巨」、「動物天團」、「有點像消防猛男團」、「C位那隻一臉跩樣」、「可以組成KGL48嗎？」等，充滿趣味的回應讓這張照片更添話題性。

「響動物樂園」以自然飼育有袋類動物聞名，園區內飼養超過250隻袋鼠，包含東部灰大袋鼠、黃腳岩袋鼠以及極度瀕危的鼠袋鼠等，是日本具代表性的袋鼠動物園，遊客除了可入園參觀，還能近距離互動與餵食。

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袋鼠是一種群居性動物，但牠們聚在一起的特殊站位，就連保育員也忍不住捕捉這一瞬間，照片中的14隻東部灰大袋鼠，正中間4隻袋鼠直視前方鏡頭，霸氣十足，展現C位擔當的強大氣場，其他則是以或坐或躺、側身等姿勢圍繞在旁襯托，畫面超萌，也讓人聯想到人氣韓團。

對此，響動物樂園小編笑說，「袋鼠是群居動物，但要看牠們擺出像偶像團體的陣型很少見。」而照片發布後引來大量關注，爆紅的袋鼠們讓不少網友按讚分享，有人大推站位根本韓團等級，也有人表示「中間那個看起來最強！」、「中間那個絕對是壓倒性的中心」、「像體操表演裡面的隊形」、「看起來像健美比賽」、「爆肌野獸系團體」。