找到新家了！北市退役搜救犬Uny撲進主人懷抱　乖巧萌樣惹人憐愛

▲呂先生（左）獲得Uny的寄養權。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

為鼓勵民眾參與退役搜救犬馴養工作、妥善照護臺北市退役搜救犬，北市消防局已於2015年8月28日率先全國開放退役搜救犬予熱心的愛犬家庭寄養。迄今已有13隻搜救犬在熱心愛犬人士的悉心照顧下，接受了良好的生活照顧，今年消防局再次辦理退役搜救犬Uny的寄養，最後由一名具有充分照護大型犬的呂先生獲得寄養權。

本次退役搜救犬Uny的寄養申請經北市搜救犬小組審慎評估，考量到寄養家庭的飼養經驗與照護方式，最終決定由呂先生獲得寄養權。呂先生不僅具有照護大型犬充足經驗，亦能夠給予Uny充分的陪伴與照料；Uny是一隻雌性、8歲的拉布拉多犬，不僅通過了I.R.O.RH-TA（瓦礫搜索中級）國際證照，並符合臺北市搜救犬退役標準，期待在新家庭的細心照料下安養天年。

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▲Uny是一隻雌性、8歲的拉布拉多犬。(圖／翻攝畫面)

消防局莫懷祖局長表示，搜救犬Uny與寄養家庭的相遇，象徵著愛心家庭與搜救小英雄之間的溫暖連結。消防局將繼續推動退役搜救犬的寄養計畫，善用社會資源，確保搜救犬在退役後能享有良好的生活品質，也期盼社會各界未來能對搜救犬的馴養工作給予更多支持與鼓勵，攜手為退役搜救犬創造一個充滿關愛的家園。

▲Uny將由具有照護大型犬經驗的呂先生繼續照護，安然展開新的退休生活。（圖／翻攝畫面）

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