2布偶貓展覽上「公證結婚」　牠用毛做成鑽戒求婚！還蓋超萌掌印

<br>

實習記者陳安榆／綜合報導

寵物IG「m_mcgee520」飼養一隻布偶貓「麥吉小QQ」，這天主人帶牠去參加寵物貓展，現場有提供「登記新婚」，因此主人特地用麥吉的毛做成鑽戒，向另隻布偶貓Mia求婚，兩隻貓星人還在結婚證書上蓋上掌印，表示儀式成功。網友看完笑說，「拿到喵界身分證後算是有家室的貓」，影片一發布也立刻引起迴響。

▲布偶貓麥吉，即將成為「準新郎」。（圖／翻攝自IG／@m_mcgee520）



[廣告]請繼續往下閱讀...

展覽當天有許多飼主帶著貓咪前來，麥吉和Mia的結婚典禮也有不少貓貓好朋友幫牠們公證，「勾罵」、「小泡芙」、「堂堂」都是當天的證貓代表，小貓「里長」也前來祝福。貓里長甚至還包了紅包給兩位新人，祝福牠們永浴愛河、百年好合，麥吉也拿出愛心戒指，可說是心意滿滿。

▲布偶貓Mia，蓋上掌印就成為麥吉的夫人。（圖／翻攝自IG／@m_mcgee520）

麥吉臉上的毛是黑色的，特殊的毛色常常被誤認為逞羅貓，綽號「妙鼻貼」、「大鼻吉」，漂亮的眼睛和乖巧的性格收穫一票粉絲。麥吉有參加「肉泥無法黨」，這是一個專屬於貓咪的社團、假扮成虛擬政黨，這政黨有很多隻毛孩，每一隻貓都有屬於自己的職位和政見，可愛的角色扮演也讓不少飼主紛紛加入。

▲麥吉準備的貓毛愛心鑽戒。（圖／翻攝自IG／@m_mcgee520）