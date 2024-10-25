英國「25條錦鯉」慘遭水獺當自助餐　後花園滿地殘骸魚池只剩水

Koi carp collector loses 25 prized fish in 'otter massacre' https://t.co/fFSjpIUkfk — BBC News (UK) (@BBCNews) October 22, 2024

實習記者陳安榆／綜合報導

英國蘇格蘭魚類愛好者Steven Smith飼養了25條來自日本的錦鯉，這天他像往常般走到後花園準備餵魚，卻發現池塘周圍全是殘骸，價值1萬英鎊（約新台幣40萬）的寵物收藏魚被水獺啃食殆盡，40年的感情對於Steven來說錦鯉等同於家人，讓他直言這像是一場屠殺。

▲錦鯉。（示意圖／達志影像）



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根據外媒《BBC》報導，Steven非常重視這些寵物魚，甚至會和牠們分享心事，就像貓狗一樣，錦鯉是他的心靈慰藉。沒想到有天居然會面臨這種情況，共有13條魚散落在地上，而且幾乎都失去頭部和魚鰭，其他12條魚則是消失的無影無蹤，在附近也沒發現任何線索。Steven將此事發佈在網上，大家都認為是水獺下的毒手而不是蒼鷺。

▲水獺。（示意圖／達志影像）



國際水獺生存基金會主任Grace Yokon在報導中提到，要是沒有採取保護池塘的措施，對於野生動物來說這就像自助餐。為了維持生態環境，水獺受到蘇格蘭的法律保護，無法進行獵殺，當地政府建議加裝帶電的圍欄來保護魚池，避免受到水獺或是水貂的捕食。

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