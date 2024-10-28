比熊「哇沙比」聽指令數到3才能吃　過程被捉弄「怒瞪姐姐」超氣

實習記者陳安榆／採訪報導

狗狗都是貪吃鬼！台北有一隻2歲的比熊犬「哇沙比」，聽到指令數到3之後才能吃飯。這天牠跟著飼主出門烤肉，看到自己的碗就馬上乖乖坐著，笑嘻嘻地等待發號施令，沒想到姐姐數完2的時候深吸一口氣虛幌一槍，被騙到的哇沙比生氣的抬頭瞪她，但是美食當前還是忍不住微笑討好，可愛的一幕讓家人笑翻。

哇沙比從小就被訓練等食，飼主提到，比熊是最愛吃的品種，害怕哇沙比太著急會噎到，就規定牠乖乖等待後才能享用，因為每次都是數到3就讓牠吃，這次想測試看看牠的定力，所以才假裝放一個空招，想不到牠居然一臉哀怨地盯著自己，馬上又撒嬌微笑，就像是生氣但無可奈何一樣，為了吃什麼都願意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲比熊哇沙比在等吃飯的過程中都很認真。（圖／記者陳安榆攝）



飼主也表示，另外還有培養哇沙比禁止食用掉落在地上的東西，只有主人拿給牠的才能吃，這也能防止狗狗誤食危及生命，並且絕對不給牠人類的餐點，這樣才不會讓牠們養成餐期一直要求食物的壞習慣，也能避免毛孩因重油重鹽導致腎衰竭的可能性。

▲哇沙比很愛家人，是超級黏人怪。（圖／記者陳安榆攝）



調皮搗蛋的哇沙比只有在食物面前才是最安靜的，媽媽笑稱「在牠的世界裡，最重要的可能是零食，再來才是家人」，媽媽也分享，黏人又貪吃的可愛性格和眼睛特殊的顏色，讓牠走到哪都會被稱讚。