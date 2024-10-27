疑誤發未剪影片！百萬粉寵物網紅爆「人設崩塌」　怒吼訓狗驚呆網

▲擁有百萬粉絲的大陸寵物網紅「柴犬金寶」，近日因一段疑似未剪輯的影片曝光引發爭議。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

擁有百萬粉絲的大陸寵物網紅「柴犬金寶」，近日一段疑似未剪輯的影片曝光，引發爭議。畫面中，該網紅不斷對著狗狗大聲喊叫，並強硬地指揮牠執行各種動作，甚至在拍攝結束後，將小狗沒吃完的狗糧和雞腿收走，種種行為與他往日帳號中溫馨和諧的畫面形成強烈對比。

綜合陸媒報導，有網友27日發文稱，自己發現擁有百萬粉絲的寵物網紅「柴犬金寶」，近日於深夜在社交平台發布一段影片，疑似不小心將未剪輯的原影片PO出。網傳影片顯示，身為飼主的網紅不斷對狗狗大聲喊叫、訓斥，強硬地指揮牠執行各種動作。

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不僅如此，其他網友仔細觀看了「柴犬金寶」發布的多條影片後，發現寵物狗「金寶」在這些視頻中，幾乎從未發出過叫聲，忍不住懷疑狗狗的聲帶是否受損，更有部分網友質疑該網紅可能存在虐狗行為。

據了解，「柴犬金寶」過去發布的內容，主要以展現小狗的聰明才智和與主人的溫馨互動為亮點，小狗不僅聰明伶俐，能夠準確理解飼主指令，還常常展現出令人捧腹大笑的逗趣行為，比如通過特定方式表達想吃狗糧的願望，或是將螃蟹巧妙地放在鍋中等，這些情節贏得了大量網友的喜愛和點讚。然而，這次曝光的視頻卻讓不少人感到失望和憤怒。

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