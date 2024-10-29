泰國8腿4耳小貓出生就夭折　遺體塗薑黃飼主稱：象徵吉祥的降臨

▲飼主打算將畸形小貓製作成標本，當成吉祥物。（圖／翻攝自YouTube／AMARINTV : อมรินทร์ทีวี）



實習記者陳安榆／綜合報導

泰國春武里府42歲的Somchai Mankong飼養了一隻貓咪Chakkalaen，這天母貓順利產下三隻貓咪，其中一隻居然同時擁有8條腿和4個耳朵。小貓在誕生後沒多久就失去呼吸，飼主認為這是上天給他的吉祥物，於是將夭折的貓咪全身塗上薑黃後，並放進玻璃罐中保存，期望能為自己的事業帶來好運。

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▲遺體上塗滿薑黃，有助於減少腐敗、散發異味。（圖／翻攝自YouTube／AMARINTV : อมรินทร์ทีวี）



據泰國媒體《AMARINTV : อมรินทร์ทีวี》報導，這隻畸形小貓是母貓Chakkalaen和一隻野貓的孩子，同一胎另外兩隻是正常的小貓。飼主本身在泰國經營一家佛牌店，之所以想要把這隻畸形貓保存下來，是因為其罕見的外表是吉祥的象徵，所以打算把小貓製作成標本，並擺在店裡，希望能夠帶來好兆頭，甚至還拿自家門牌號碼「962」去買彩票。

▲貓咪一出生就夭折，天生就擁有8條腿和4個耳朵。（圖／翻攝自YouTube／AMARINTV : อมรินทร์ทีวี）



飼主在報導中提到，他把這個特別的經驗分享至社群媒體，馬上就有人出價想買，不過都被拒絕了，因為他決定把貓裝進玻璃罐裡，當作好運的吉祥物。獸醫表示，多肢症是一種先天性疾病，非常罕見，患者在出生的時候會長出多餘、功能不全的四肢，這通常是因為胚胎在發育過程基因突變、異常所導致，發生機率極低。