蒼翡翠幼鳥「雙翼被剪1／4」！狠心飼主丟路邊　今康復成功野放

▲金門一隻蒼翡翠幼鳥被人為飼養後遺棄，經過多月照護，今天成功野放。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門一隻蒼翡翠幼鳥被人為飼養後遺棄，雙翅每一根飛羽都被剪去約4分之1，因而無法飛行，被民眾撿到送往金門縣野生動物救援暨保育協會，在獸醫師與保育員的悉心照料下，蒼翡翠鳥終於在換羽後恢復飛行能力，於今（29）日野放，重獲自由。金門縣野生動物救援暨保育協會呼籲，野生動物不應該飼養，根據野保法規定，騷擾、虐待保育類野生動物，將處1年以下有期徒刑、拘役或科或併6萬元以上30萬元以下罰金。

內政部國家公園署金門國家公園管理處(下稱金管處)於今年6月，經民眾通報並轉送一隻蒼翡翠幼鳥至金門縣野生動物救援暨保育協會，協會獸醫師詳細的外觀檢查，這隻幼鳥的兩邊飛羽明顯被人為剪除，導致飛行力大為降低，影響其正常活動與捕食。

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▲經長期悉心照料，蒼翡翠的羽毛在換羽後長回來了。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

這隻年幼的蒼翡翠剛送達時只能短距離低飛，無法靈活飛行，必須等待換羽才能恢復飛行能力，而自然換羽的過程往往需要數個月的時間，在長期照養下提供其適合換羽的空間、營養十分重要。在照養期間，獸醫師及保育員為幼鳥安排較為隱蔽且接近野外的室外籠舍，並與「再生魚坊」合作，提供野外移除之外來魚種幼體，增加活魚食物的多樣性，模擬幼鳥在自然環境中的捕食環境。

為避免蒼翡翠幼鳥在長期照養環境下逐漸親人，在蒼翡翠捕食狀況穩定後，減少供食次數，降低人為干擾讓牠保持捕食本能，除了必要的體重測量和成長監測外，盡量避免捕捉動作。為了幫助恢復，獸醫師特地到台灣猛禽會學習專業的接羽技術，作為備案，若無法順利換羽或照養期間狀況不允許時，能以人為協助修復其受損的飛羽。

在獸醫師與保育員的悉心照料下，這隻蒼翡翠保持了對人類的警戒心，並且隨著復健過程的推進，逐步更換初級及次級飛羽，恢復了該有的飛行能力。因此今(29)日上午由金管處黃子娟副處長於茅山塔進行野放，讓其重返大自然。