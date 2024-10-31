薩摩耶發現「爸爸的私房錢」　眼神暗示媽媽「快挖沙發」

▲狗狗發現沙發下有怪東西，一再眼神暗示媽媽。（圖／翻攝自小紅書@耶耶貝塔塔）



記者李依融／綜合報導

薩摩耶貝塔發現沙發底下有東西，急著想扒出來，媽媽打算幫忙，沒想到意外發現男友藏著的「私房錢」，搞笑的過程全被監視器錄了下來。

小紅書網友@耶耶貝塔塔分享影片，這天3歲的薩摩耶舒克突然一直挖沙發底下，2歲的喵星人舒克見狀也來湊熱鬧，聰明的舒克一再用眼神暗示滑手機的媽媽，到第三次媽媽才終於意識到奇怪之處。

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▲媽媽以為是玩具，伸手幫愛犬撈。（圖／翻攝自小紅書@耶耶貝塔塔）

▲媽媽撈出臭襪子超傻眼。（圖／翻攝自小紅書@耶耶貝塔塔）

媽媽表示，原以為是毛孩們的玩具掉到沙發底下，她便打算幫忙撿，沒想到手進去撈卻撈出一隻臭襪子。影片中能看到，媽媽原本想把襪子直接丟掉，卻摸到裡頭疑似有東西，翻開一看竟是一疊白花花的鈔票，原來這正是男友偷藏的私房錢！媽媽數了數金額，又低頭翻找，但沒有找到更多襪子。

▲襪子裡藏著一疊紙鈔。（圖／翻攝自小紅書@耶耶貝塔塔）

▲舒克咧嘴看著媽媽數錢。（圖／翻攝自小紅書@耶耶貝塔塔）

網友們看到私房錢的挖掘過程，都覺得相當搞笑，「錢藏在襪子裡，但是狗最愛的就是襪子」、「媽媽繼續翻的時候我笑死」、「爸爸一定覺得自己藏得太棒了」、「要給毛孩們加雞腿了！」。

▲媽媽再度確認還有沒有「遺落的襪子」，毛孩們也紛紛圍觀。（圖／翻攝自小紅書@耶耶貝塔塔）