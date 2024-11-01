歐告妹狂抓沙發叫哥起來陪玩　牠瞇瞇眼一臉睏「我太難了」

實習記者陳安榆／綜合報導

黑豆與黑米是黑色的米克斯犬兄妹，妹妹黑米總是精力充沛，三不五時就想到處玩，這天黑豆睡眼惺忪地在沙發上休息，經過的黑米發現後用爪爪狂抓沙發，撥了5分鐘試圖把叫哥哥起來陪玩，不過哥哥一臉睏意超級無奈，閉上眼假裝沒看到完全不想動。

▲黑米瘋狂抓沙發叫哥哥起來陪玩。（圖／翻攝自IG／@blackdm.mix）



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飼主@blackdm.mix表示，黑米通常都會很霸道地強迫別人跟牠玩，也會有點護食，誰都不能接近，累的時候幾乎是一秒就斷電睡覺，醒來後只有一個興趣，就是不停地找人玩耍。這次剛好記錄下妹妹「騷擾」哥哥睡覺的日常，黑豆默默趴在沙發上，選擇避開正面衝突，沒想到黑米如此屹立不搖。

▲米克斯黑豆是從送養會上遇到的。（圖／翻攝自IG／@blackdm.mix）



媽媽分享，黑豆是在送養會偶遇的，在一眾小黑狗裡面，只有黑豆後腳上禿毛塊、單隻波浪耳，覺得特別有眼緣便決定收養。後來媽媽去東港參加媽祖遶境時，偶遇熱情的黑米，聽到附近的居民說，黑米經常在颱風天到處避難，媽媽便二話不說收編了。

網友也紛紛留言「真是兩段幸福的相遇」、「一切都是安排好的緣分」，狗狗們的陪伴也讓主人沒有後悔照顧他們。

▲米克斯黑米和飼主初次見面就十分熱情。（圖／翻攝自IG／@blackdm.mix）



媽媽說，黑豆是一隻個性敏感又溫和的狗狗，總是會像一個好哥哥一樣包容黑米，妹妹活潑又外向，有時不太懂得察言觀色，調皮的牠常常活在自己的世界裡。這對兄妹在2歲多的時候初次相遇，剛見面時彼此表現的很友善，不過因為性格南轅北轍，導致日常生活中還是難免產生一點小爭執。